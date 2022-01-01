حضري الكنافة بحشوة القشطة اللذيذة بمذاق رائع وشهية مثل المحلات

تعتبر الكنافة من الحلويات العربية المنتشرة في جميع بلاد الوطن العربي بطرق مختلفة ومتعددة وكذلك من حيث الحشوة فقد كانت قديماً عبارة عن كنافة مجرد حلوى تقليدية يتم إنتشارها في شهر رمضان ضمن الحلويات الرمضانية وتملئ المحلات الخاصة بالحلويات في جميع الأماكن وترتبط أيضاً بحلويات القطايف، ويوجد طرق مختلفة وليست تقليدية جذابة في المحلات التي تسعى الأمهات إلي تحضيرها في المنزل حتى تسعد الأبناء والأسرة بمذاقها الشهي وتعتبر سهلة وبسيطة فقد تحتاج إلي مكونات للحشوة من أمثلة الكنافة بالقشطة التي تعتبر ضمن قوائم أنواع الكنافة الأشهر في العالم وأكثرها شهية، ويمكنك تحضيرها في المناسبات أو من أمثلة واجب الضيافة فهي من الأنواع الفاخرة من الحلويات وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الكنافة.

فنجان من السكر الناعم.

ملعقة سكر جلوكوز.

نصف كأس زبدة.

شربات.

زجاجة لبن مقدار كيلو.

فنجان لبن بودرة.

فنجان من النشا.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

كيس من الفانيليا.

فنجان من الكريم شانتيه.

في البداية نقوم بتحضير الوعاء ويوضع فيه سكر الجلوكوز بالإضافة إلي الزبدة على نار هادئة مع التقليب ببطئ ويتم إضافة باقي المكونات من الكنافة والسكر العادي وتقليبهم حتى تمام التجانس. تحضير إناء مناسب ووضع فيه كلاً من مكونات القشطة من اللبن والنشا والفانيليا وباقي المكونات على نار هادئة بحيث يتم التقليب باستمرار وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم إغلاق النار ونتركه جانباً. نحضر صينية مدهونة بالزبدة ثم نقوم بسكب نصف كمية الكنافة مع الضغط عليها وتسوية سطحها ثم وضع القشطة على الكنافة في الطبقة الأولى ثم يوضع باقي الكنافة وتسويتها مرة أخرى ثم ندخلها إلي الفرن على درجة حرارة متوسطة. عند ملاحظة أن الكنافة أصبحت ناضجة يتم في النهاية توزيع عليها الشربات بكميه مناسبة.

مكونات القشطة:طريقة التحضير:ملحوظة:

يتسائل الكثير عن جودة القشطة الجاهزة حيث يوجد أصناف لا حصر لها من القشطة الجاهزة، ولا شك في جودة تلك الأصناف ولكن تعتبر الطريقة المنزلية أفضل وأضمن من حيث الجودة والمذاق.