حضري كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذ في المنزل بمكونات اقتصادية

تشتهر كيكة الشاتوة في المطابخ الفرنسية وتتعدد أشكالها بأشكال مختلف ونكهات متعددة أيضا فهناك بنكهة الشوكولاتة وشاتوه بنكهة الفراولة، وأيضا شاتوه بنكهة الكريم كراميل وحيث ينال إعجاب الكثير من الأشخاص بشكل عام ومرغوب ومحبوب فيه وخاصة عند الأطفال وكما يتميز بأن طريقة إعداده في المنزل سهلة وسريعة ومكونات أيضا موجودة في كل بيت سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة الشهية في المنزل من خلال هذا المقال.طريقة عمل كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة
المكونات:
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من اللبن.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- عدد أثنين من البيض.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه وعاء الخلاط كوب من اللبن وكوب السكر الأبيض الناعم ثم تخفق المكونات مع بعضها البعض حتى نتأكد من ذوبان السكر والمكونات.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب من الزيت النباتي بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق ثم بعد ذلك يضاف نصف كوب من الكاكاو الخام وبعد ذلك استمري في خفق جميع المكونات مع بعضها البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بتقسيم الخليط إلى نصفين ثم ضعي جزء من الخليط جانباً ثم نضيف البيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وكوب من الدقيق الأبيض إلى النصف الآخر من الخليط مع الاستمرار في خفق الخليط جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم ومبطنة من الداخل بورق الزبدة أو مدهونة بقليل من الزيت النباتي أو بالسمن وضعي الخليط في الصينية وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن وتترك في الفرن لمدة خمس عشر إلى خمس وعشرون دقيقة تقريباً حتى تنضج الكيك أو حتى يحمر الوجه.
- الخطوة الخامسة قومي بإخراج الكيك من الفرن وضيفي فوقه خليط الكاكاو متروك جانباً على السطح الكيك وبعد ذلك أصبح كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة جاهزة للتقديم مع كوب من الشاي أو اللبن أو القهوة.
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تشتهر كيكة الشاتوة في المطابخ الفرنسية وتتعدد أشكالها بأشكال مختلف ونكهات متعددة أيضا فهناك بنكهة الشوكولاتة وشاتوه بنكهة الفراولة، وأيضا شاتوه بنكهة الكريم كراميل وحيث ينال إعجاب الكثير من الأشخاص بشكل عام ومرغوب ومحبوب فيه وخاصة عند الأطفال وكما يتميز بأن طريقة إعداده في المنزل سهلة وسريعة ومكونات أيضا موجودة في كل بيت سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة الشهية في المنزل من خلال هذا المقال.طريقة عمل كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة
المكونات:
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من اللبن.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- عدد أثنين من البيض.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه وعاء الخلاط كوب من اللبن وكوب السكر الأبيض الناعم ثم تخفق المكونات مع بعضها البعض حتى نتأكد من ذوبان السكر والمكونات.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب من الزيت النباتي بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق ثم بعد ذلك يضاف نصف كوب من الكاكاو الخام وبعد ذلك استمري في خفق جميع المكونات مع بعضها البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بتقسيم الخليط إلى نصفين ثم ضعي جزء من الخليط جانباً ثم نضيف البيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وكوب من الدقيق الأبيض إلى النصف الآخر من الخليط مع الاستمرار في خفق الخليط جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم ومبطنة من الداخل بورق الزبدة أو مدهونة بقليل من الزيت النباتي أو بالسمن وضعي الخليط في الصينية وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن وتترك في الفرن لمدة خمس عشر إلى خمس وعشرون دقيقة تقريباً حتى تنضج الكيك أو حتى يحمر الوجه.
- الخطوة الخامسة قومي بإخراج الكيك من الفرن وضيفي فوقه خليط الكاكاو متروك جانباً على السطح الكيك وبعد ذلك أصبح كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة جاهزة للتقديم مع كوب من الشاي أو اللبن أو القهوة.