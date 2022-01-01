حضري كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذ في المنزل بمكونات اقتصادية

‏تشتهر كيكة الشاتوة في المطابخ الفرنسية ‏وتتعدد أشكالها بأشكال مختلف ونكهات متعددة أيضا فهناك ‏بنكهة الشوكولاتة وشاتوه بنكهة الفراولة، وأيضا شاتوه بنكهة الكريم كراميل ‏وحيث ينال إعجاب الكثير من الأشخاص بشكل عام ومرغوب ومحبوب فيه وخاصة عند الأطفال وكما يتميز بأن طريقة إعداده في المنزل سهلة وسريعة ومكونات أيضا موجودة في كل بيت ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة الشهية في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

كيك

الشاتوه

بصوص

الشوكولاتة

المكونات:

كوب واحد من الزيت النباتي .

‏‫ نصف كوب من اللبن .

نصف كوب من الكاكاو الخام .

كوب من السكر الأبيض الناعم .

عدد أثنين من البيض .

كوب من الدقيق الأبيض .

‏ ملعقة صغيرة من الفانيليا ‏ أو ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر .

طريقة

التحضير

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