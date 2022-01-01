أصنعي بنفسك كيراتين النشا لتنعيم وفرد الشعر المجعد الخشن في البيت

يعتبر وصفات فرد وتنعيم الشعر هي الاكثر بحثاً على مؤشر البحث جوجل من أفضل الطرق والوصفات وأقوى الطرق والوصفات الطبيعية هي وصفة كيراتين الطبيعية بالنشا التي تستخدم في التخلص من الشعر المجعد وتمنح الشعر أكثر حيوية ونعومة صحية ‏وتمنع ظهور التجاعيد في الشعر ‏ويعمل النشا على حماية الشعر من الجفاف وتعمل أيضا على ترطيب الشعر ‏وتحتوي النشا على نسبة عالية من الفيتامينات وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيراتين النشا لتنعيم وفرد الشعر المجعد الخشن بأفضل الطرق المضمونة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيراتين النشا لتنعيم وفرد الشعر

المكونات:

نصف كوب من الماء الساخن.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

زيت زيتون طبيعي الأصلي.

الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء بلاستيك صغير مناسب وبعد ذلك قومي بوضع أربع ملاعق من النشا في الوعاء ثم بعد ذلك ضيفي القليل من الماء الساخن ثم يقلب الخليط جيداً حتى يتجانس المكونات تماماً ويكون الخليط مثل الكريمي. الخطوة الثانية قومي بغسيل الشعر بشامبو المناسب لشعرك وبعد ذلك ابدأي تدليك الشعر بزيت الزيتون الطبيعي ثم اتركي شعرك حتى يتصفى من الماء جيداً ويجب ألا تستخدم أي طريقة لتجفيف الشعر. الخطوة الثالثة قومي بتوزيع خليط النشا على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ‏وبعد ذلك قومي بتمشيط الشعر المجعد جيداً وبعد ذلك قومي بوضع كيس بلاستيك على الشعر ثم يلف الشعر بفوطة قطنية ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين تقريباً ‏وبعد ‏مرور الوقت قومي بغسيل الشعر جيداً بالماء فقط أكثر من مرة للتخلص من آثار النشا ولا يجب استخدام مجفف الشعر الكهربائي لتجفيف الشعر بعد غسله بل يلف الشعر بالفوطة حتى تحصلي على نتيجة أفضل.

يعمل النشا على تنعيم وفرد الشعر والتخلص من التجاعيد.

يساعد النشا على تعزيز نمو الشعر.

تساعد النشا في تقوية بصيلات الشعر وتمنع تساقط الشعر وتعالج النشا الشعر الخفيف.

يعمل النشا على التخلص من القشرة المزمنة.

تعمل النشا على تقوية فروة الرأس وتجعل الشعر أكثر صحية.

طريقة التحضيرفوائد النشا للشعر المجعد