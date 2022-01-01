بدون مواد ضارة.. بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

الروج المحضر من مكونات طبيعية يعتبر من أفضل أنواع المستحضرات التجميلية للشفاه والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بسهولة بالاستخدام لمكونات ومقادير تساعد في الحصول على أفضل تركيبة طبيعية تجميلية تعمل على التحسين من لون الشفاه وحمايتها تماما من التعرض لأي عيوب والتي تعد عيوب شائعة للشفاه مثل البهتان والابيضاض للشفتين وكذلك جفاف الشفتين مع التعرض بشكل مستمر لتواجد قشور عليها وخشونتها الشديدة والجفاف الذي يصل إلى حد الإصابة بالالتهاب، كما أن هناك مشكلة كبيرة تكون بسبب الاستعمال لمكون ومستحضر روج كيميائي يكون شديد الخطورة على صحة الشفتين، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الصحيحة لعمل الروج الطبيعي وأهم مكوناته الأساسية.

طريقة إعداد الروج الطبيعي في البيت

من السهل تحضيره منزليا ويعتبر أسهل المستحضرات التجميلية والتي من الممكن أن تقوم أي سيدة وفتاة بعمله بمكونات معروفة ومتوفرة وليست غريبة فقط عليكِ استعمال المقادير التي سنوافيكم بالعرض المفصل لها في تلك السطور الآتية كما سنوضح أهم المعلومات عن فوائد هذا المستحضر المميز مع بيان الطريقة التي تساعد في وصول الروج الطبيعي للقوام المعروف للروج، وإليكم المكونات من خلال الآتي من السطور:

مكونات صناعة الروج الطبيعي في البيت

الروج الطبيعي المحضر منزليًا من الممكن أن نقوم بالتحضير له من خلال الاتباع لما يلي وإحضار المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الورد.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من اللون الغذائي الطبيعي.

الروج الطبيعي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال إذابة الفازلين في الميكرو ويف.

ومن ثم تتم الإضافة لبقية المقادير والتي من أهمها النشا مع ماء الورد والزيوت الطبيعية ومن ثم يتم التقليب المستمر لكل المكونات،

وذلك حتى نحصل على القوام المميز لتركيبة الروج الطبيعية، وتعد تلك الطريقة من بين أهم الطرق.

والتي تساعد على عمل روج طبيعي لا يعد فقط ملون للشفاه بل يعد علاج قوي للشفتين كما يعمل على ترطيبها فيعد مرطب شفاه ممتاز.

طريقة التحضير