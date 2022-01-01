حضري البرجر بتتبيلة لذيذة في البيت وناجحة

‏البرجر من الأكلات المقرمشة التي يفضلها البعض وخاصة الأطفال وهو أيضا من الأكلات المميزة للمطاعم ‏ولذلك تبحث ربات البيوت على طرق عمل البرجر في البيت بطريقة صحية دون فقدان مذاق البرجر الرائع في المطاعم والمحلات‏ وهو من الأطعمة المفيدة وجذابه مذاقة مختلف وسوف نقدم الآن طريقة عمل البرجر بطريقة مختلفة ومقرمشة ومضمونة في البيت من خلال هذا المقال.

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طريقة

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المقرمش

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المكونات:

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

أثنين ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون .

عدد بيضة واحدة .

ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ‏ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم .

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة .

ملعقة صغيرة من البصل البودرة .

ملعقة صغيرة من زيت النباتي .

نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب المطحون .

الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ضعي ‏ اللحم المفروم والبقسماط الناعم ومسحوق بيكنج بودر وبيضة واحد مخفوقة وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ونصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم ‏ وملعقة صغيرة من الثوم البودرة وملعقة صغيرة من البصل بودرة وملعقة صغيرة من الزيت النباتي ‏ ونصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب المطحون واخلطي المكونات مع بعضهم البعض ‏ حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة . الخطوة الثانية قومي بإحضار قالب دائري متساوي وضعي خليط اللحم المفروم ثم بعد ذلك فرغيها في المنتصف حتى تحصلي على قطع متساوية يجب وضع قليل من الزيت في القالب قبل وضع اللحم حتى لا تلتصق . الخطوة الثالثة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ‏ وضعي فيه قطع البرجر ثم بعد دقيقة قلبي قطع البرجر على الجهة الأخرى واستمري في التقليب البرجر ‏ في كل دقيقة لمدة 7 دقائق تقريباً على الأقل . الخطوة الرابعة ‏ بعد رفع البرجر من على النار وبعد ذلك قومي بإحضار قطع الخبز ‏ ثم ضعيها على الشواء لمدة ‫ نصف دقيقة على الجهة الداخلية حتى تأخذ طعم الشواء ‏ وبعد ذلك ابدائي في إضافة شرائح الجبن الشيدر وكاتشب والمايونيز وضيفي قطع البرجر ‏ داخل الخبز ويمكنك إضافة شرائح البصل والخيار والطماطم ‏ والخس ‏ والمخلل ‏ بعد ذلك أصبح ساندويتش البرجر جاهزاً للتقديم لأسرتك بجانب البطاطس المقلية والعصائر الطبيعية .

طريقة التحضير: