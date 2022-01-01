معجزة الفازلين للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القضاء على الشيب بالفازلين، استخدام الصبغات او الحناء ليس هو الحل الأمثل لعلاج مشكلة الشيب المبكر أو التخلص من الشعر الأبيض، لأنه يمكن التخلص من هذه المشكلة المزعجة نهائياً عن طريق استخدام مواد طبيعية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع ومن أكثر هذه المواد فاعلية (الفازلين)، والذي يمكن استخدامه على الشعر بلا تردد، لأن فوائده لا تشمل البشرة فقط، بل تمدد لحل جميع مشاكل الشعر وأهمها الشيب.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين e.

نضع الفازلين وجل الصبار في طبق مايكرويف وندخله لمدة 20 ثانية فقط حتى نذوبهم سوياً، نضيف زيت فيتامين e إلى الخليط.

ونقلب جيداً، نوزع الخليط على الشعر مع التركيز على المناطق التي تحتوي على شعر أبيض، ثم نلف الشعر ونتركه على هذه الحالة لمدة عشر دقائق.

بعد ذل نغطي الشعر ونتركه لليلة كاملة، في الصباح نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي جيداً.

ومع تطبيق هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة كل أسبوع يختفي الشعر الأبيض خلال شهر واحد.

يمكن استبدال زيت فيتامين e في حالة عدم توفره بملعقة كبيرة من العسل يتم تذويبها في كوب من الماء الساخن.

ثم نضيفها إلى الفازلين وجل الصبار ونخلط الجميع، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

القضاء على الشيب بالفازلينطريقة التحضيروصفة القرنفل للقضاء على الشيب

يمكن استخدام القرنفل للتخلص من الشيب الأبيض، فهو يعتبر من المواد الطبيعية التي لا تضرر الشعر، ولاستخدامه في هذا الغرض نحضر ما يلي:

ربع كوب من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

كوب من أي كريم مرطب للشعر.

نخلط جميع الزيوت في طبق مناسب ثم نقوم بإضافة الكريم إلى الزيوت ونقلب جيداً، نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ونكرر هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية في أقصر مدة.

طريقة التحضير