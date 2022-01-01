أسرار النشا في إشراقة الوجه والجسم

أسرار النشا من اسراره التفتيح القوي في التبييض وترطيب البشرة، يدخل كريم النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن أسرار النشا لإشراقة ونضارة البشرة.

مكونات أسرار النشا في التبييض

كريم النشا يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من السكر مذابة في ملعقة كبيرة من الماء .

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:

نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً. ثم نقلبهم مع بعض جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار. يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل. بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم. عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.

فوائد النشا علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.

يعمل الماسك علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.

يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للماسك.

يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

طريقة استخدام مكون النشا والليمون في تفتيح الشفايف

تفتيح الشفايف هي أمنية كل فتاة وكل ست أن تكون الشفايف وردية وجميلة تجذب الأنظار لذلك سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مكون النشا لتفتيح الشفاه وهو كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

عصرتين من الليمون الأخضر.

نمزج مكون النشا مع الماء الدافئ ونخلطهم جيداً حتى يصبح مثل الكريم. يوضع هذا الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بإزالة هذا الخليط بقشور الليمون أو فوطة قطنية مبللة بالماء الدافئ. ثم نخلطهم مره ثانية بالخلاط وبعد الانتهاء سوف يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي. يتم تصفية الخليط داخل برطمان ونأخذ البرطمان ونضعه في الثلاجة. ثم نضع الخليط علي المناطق التي نريد تبيضها وعلي البشرة لمدة ليلة كامله. ثم نغسل البشرة واذا كنتي تريدي وضعه كماسك يفضل تركه من 20دقيقة الي 30دقيقة. يتم تكرار العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنلاحظ النتيجة الخرافية بعون الله.

طريقة الاستخدام