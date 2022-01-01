مش هتبطلي تعمليها تانى…. كيكة الحليب بالشوكولاتة الهشة القطنية بالشربات طعمها روعه لازم تعمليها لأطفالك

كيكة الحليب بالشوكولاتة الهشة القطنية بالشربات، يعتبر الكيك من الحلويات المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص حيث يكون مذاق الكيك لذيذ وشهي، وتختلف أنواع الكيكات ونكهاتها كما تختلف أذواق الأشخاص تجاه الكيك فهناك من يميل ذوقه إلى كيك الشيكولاتة، وهناك من يفضل كيك البرتقال وهناك من يفضل كيك الحليب، وكل أنواع الكيك تكون مذاقها لذيذ، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية صنع كيكة الحليب الهشة في المنزل.

كيكة الحليب بالشوكولاتة الهشة القطنية بالشربات

يمكن تحضير هذا الكيك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ثلاث بيضات.

ملعقتين من الكاسترد البودرة.

نصف كوب من الزيت.

فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب من اللبن السائل.

مكونات عمل كيكة الحليب الهشة

حبات من الفراولة.

فستق مطحون.

شيكولاتة بيضاء مذابة.

شربات

في إناء نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوي أو داخل الخلاط الكهربائي حتى يختفي السكر تماماً ويصبح لون الخليط فاتح.

نقوم بوضع اللبن السائل على الخليط ونخفق مرة أخرى.

نقوم بوضع الكاسترد البودرة إلى الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة و نمزجهم جيداً.

يتم إضافة الخليط السابق إلى المزيج السائل بشكل تدريجي والتقليب من أسفل لأعلى حتى يتجانس الخليط تماماً ويتم الانتهاء من الخليط الجاف.

في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق نقوم بسكب الخليط.

نقوم بإدخال الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصل إلى اللون الذهبي.

يتم اختبار نضج الكيك باستخدام سكين أو خلة خشبية ويتم وضعها داخل الكيك إذا خرجت نظيفة فيكون الكيك قد أصبح جاهزاً، أما لو خرجت وبها جزء من العجين يعني ذلك أن الكيك يحتاج بعض الوقت حتى ينضج ويصبح جاهزاً.

باستخدام سكين أو خلة خشبية ويتم وضعها داخل الكيك إذا خرجت نظيفة فيكون الكيك قد أصبح جاهزاً، أما لو خرجت وبها جزء من العجين يعني ذلك أن الكيك يحتاج بعض الوقت حتى ينضج ويصبح جاهزاً. يترك الكيك حتى يبرد تماماً قبل تزيين بعد وضع الشربات عليها وهي ساخنه

تماماً قبل تزيين بعد وضع الشربات عليها وهي ساخنه لتحضير صوص التزيين نقوم ببشر قطع الشيكولاتة البيضاء ووضعها في إناء وعمل حمام مائي لها حتى تذوب تماماً، ثم يتم وضع الشيكولاتة المذابة على سطح الكيك ونوزعها جيداً، ثم نقوم برش الفستق فوق الشيكولاته، ووضع حبات الفراولة فوق الفستق.

ونوزعها جيداً، ثم نقوم برش الفستق فوق الشيكولاته، ووضع حبات الفراولة فوق الفستق. وبذلك تكون كيكة الحليب الهشة جاهزة للتقديم.

مكونات التزيينطريقة تحضير كيكة الحليب