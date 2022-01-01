مش هتصدقي النتيجة دة ..... ملعقة واحدة بس من الفازلين هتخلصك تماماً من شيب الشعر المبكر

ملعقة واحدة بس من الفازلين هتخلصك تماماً من شيب الشعر، تلجأ الكثير من النساء إلى حل مشكلة شيب الشعر حيث أن شيب الشعر مشكلة يتعرض لها الكثيرين ويريدون عندها التخلص من شيب الشعر وإخفاء الشعر الأبيض، و ظهور الشيب في الشعر ليس فقط دليل على الكبر في السن حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص أعمارهم صغيرة ولكن يتفاجئون بظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر، ولذلك سوف نوضح كيفية التخلص من الشيب في هذا المقال، فتابعوا القراءة.

ملعقة واحدة بس من الفازلين هتخلصك تماماً من شيب الشعر

الفازلين من المنتجات التي تدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية للشعر أو البشرة، ويمكن استخدامه للتخلص من شيب الشعر عن طريق اتباع الآتي:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الفازلين النقي.

3 ملاعق من زيت فيتامين E.

مكونات وصفة الفازلين لشيب الشعر

يتم عمل حمام مائي للفازلين وذلك عن طريق وضع كمية مناسبة من الماء وفوقها وعاء نضع به الفازلين ونضعها فوق النار حتى يذوب الفازلين.

ويتم بعد ذلك إضافة جل الصبار والزيت إلى الفازلين وخلطهم جيداً.

يتم تطبيق هذا المزيج على الشعر الأبيض الموجود في الشعر.

قومي بتدليك الشعر بواسطة هذا الخليط لمدة لا تقل عن دقيقتين.

بعد ذلك يتم تغطية الشعر باستخدام غطاء بلاستيكي وتركه لمدة ليلة كاملة على الشعر.

يتم غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو الطبي الخاص بك.

نكرر تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، ومع تكرار الوصفة سوف يقل الشعر الأبيض الموجود في الرأس بشكل تدريجي.

طريقة تحضير الفازلين لشيب الشعر

خلطة الفازلين وعسل النحل لشيب الشعر

لتحضير هذه الوصفة يجب تحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات:

ملعقتين من الفازلين.

كمية قليلة من الماء الساخن.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من عسل النحل.

مكونات خلطة الفازلين والعسل لشيب الشعر

في إناء نقوم بوضع عسل النحل والفازلين وجل الصبار وفي إناء آخر نضع الماء الساخن ونضع عليه إناء الفازلين ونقلبهم جيداً حتى تذوب المنتجات وتمتزج المكونات مع بعضها البعض.

يتم تطبيق الخليط على الشعر ابتداءً من فروة الرأس حتى أطرافه.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكن تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

طريقة تحضير العسل لشيب الشعر