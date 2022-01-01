قنبلة النشا والليمون لتفتيح ونضارة في شتاء2022

قنبلة النشا والليمون من اقوي انواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال جدا وتعتبر معجزة من عن الله في التفتيح وتبيض الوجه بياض مثل الثلج ويجعل بشرتك مثل بشرة الاطفال ويعمل علي تفتيح الرقبة واسمرار الركبة والكوع ويعمل علي تفتيح كل الاماكن الحساسة ويجعلك مثل العروسة تماما ويمكن اعداد الكريم بطرق مختلفة ولاكن الفوائد واحده ويحتوي الليمون علي احماض تساعد في تفتيح البشرة بشكل خيالي وتساعد في توحيد لون البشرة بشكل مميز وقوي جدا واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن قنبلة النشا والليمون المعجزة في التفتيح والتبيض للبشرة وبشكل طبيعي جدا 2022.

مكونات قنبلة النشا والليمون لتبيض وتفتيح البشرة2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل كريم النشا والليمون لتبيض البشرة مثل الثلج وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من النشا.

عصير ليمونة.

معلقتين من ماء الورد.

مكونات النشا والليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة سحرية وبسيطة جدا وسهلة ايضا لتحضير كريم النشا والليمون المعجزة في التبيض وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه النشا وماء الورد والليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يتجانس الخليط ويصبح خليط كريمي. نغسل الوجه بشكل جيدا ثم نضع طبقة من الخليط وننتظر لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه. ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

مكونات ماسك النشا والزبادي المبهر في التفتيح للبشرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة بعمل ماسك النشا والزبادي المبهر في تفتيح البشرة بشكل خرافي وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لعمل الماسك بشكل فوري ومعجزة في التبيض والتفتيح وهي كما يلي:-

نحضر إناء ثم نضع به النشا والزبادي ونخلطهم جيدا ثم نقلب الخليط حتي يصبح ثقيل. ثم نضعه في الثلاجة لمدة 5 دقائق حتي يثقل بشكل جيدا ويتفاعل مع الوجه. نغسل الوجه ونضع طبقة من الماسك ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه. ونكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهره.

فوائد ونصائح كريم النشا لتفتيح وإزالة الكلف بطريقة ناجحة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم النشا وهي كالاتي:-