هاتى ملعقة ملح وتعالى أقولك على وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي الألم ومش هيرجع مرة تانى

وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله، تبحث كل امرأة عن طرق مختلفة يمكن من خلالها إزالة الشعر بشكل بسيط ومن دون أي آلام، حيث أن طرق إزالة الشعر الزائد من الجسم كثيرة وتختلف الطرق التي تستخدمها النساء من سيدة لأخرى، حيث توجد هناك بعض الطرق مثل استخدام الليزر ولكن تعتبر هذه الطريقة مكلفة للكثيرين، وهناك طرق أخرى مثل استخدام السويت أو شفرات الحلاقة، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية استخدام الملح في إزالة الشعر.

وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله

يمكن استخدام الملح في التخلص من الشعر الزائد عن طريق اتباع هذه الطريقة:

ماء ورد.

ملح طعام خشن.

صابون زيت الزيتون المبشور

مكونات وصفة الملح لإزالة الشعر

في إناء يتم مزج كل المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

يتم تطبيق المزيج على المنطقة المراد نزع الشعر منها، ثم تترك على البشرة لمدة ساعة أو ساعتين حسب طبيعة الشعر في المنطقة.

يترك الخليط على البشرة حتى تلاحظين تساقط الشعر وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

بعد ذلك يتم استخدام ماء الورد في ترطيب المنطقة التي أزيل الشعر منها.

يجب قبل استخدام الوصفة تجربتها على منطقة صغيرة من البشرة لمعرفة إذا كان هناك حساسية من الخليط أم لا.

طريقة تحضير واستخدام الملح في إزالة الشعراستخدام الملح الإنجليزي في إزالة الشعر

يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق تجهيز المكونات التالية واتباع هذه الخطوات :

ملح إنجليزي.

كمية من الماء.

مكونات وصفة الملح الإنجليزي في إزالة الشعر

في وعاء نقوم بملئه كاملاً بالماء، ثم يتم إضافة الملح الإنجليزي إلى الماء، ويتم تقليبهم بشكل جيد.

يتم وضع المزيج على الجسم مع التركيز على المناطق المراد إزالة الشعر منها.

يتم تدليك المنطقة الموجود بها الشعر بهذا الخليط بشكل دائري لعدة دقائق.

نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء وتجفيفها جيداً.

طريقة تحضير واستخدام الملح الإنجليزي في إزالة الشعر

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة استخدام الملح في إزالة شعر الجسم الزائد من دون استخدام طرق قد تكون مؤلمة أو مكلفة لبعض الأشخاص ولا يستطيعون تطبيقها، يمكن اتباع الطريقة وتنفيذها بالخطوات التي ذكرناها للحصول على جسم ناعم خالي من الشعر.