في 5 دقائق بس حولت البصل إلي بصل بودر بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك لازم تجربيها بنفسك

حولت البصل إلي بصل بودر بطريقة جديدة، هناك أنواع كثيرة من البهارات المستخدمة في المطبخ وتضيف طعم مختلف للأطعمة ومنها البصل البودر، أحيانا سعر البصل البودر في المحلات والبقالات والسوبر ماركت يكون باهظا، لهذا سنعرض عليكم عدة طرق مختلفة لعمل البصل البودر في المنزل لضمان جودته وكذلك سوف تكون تكلفة تحضيره مناسبة.

حولت البصل إلي بصل بودر بطريقة جديدة

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير البصل الي بصل بودر

كيلو من البصل.

نقوم بتقشير كيلو البصل وغسله جيدًا.

نقوم بتقطيعه لقطع مناسبة الحجم على شكل حلقات.

نضعها في صينية وذلك بعد أن قمنا بتسخين الفرن.

نضع البصل في درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة.

عند التأكد من أن البصل أخذ اللون الأصفر الذهبي وأصبح مقرمشاً.

نطفئ الفرن وننتظر قرابة النصف ساعة حتى يهدأ ويصبح بدرجة حرارة المطبخ.

وبعدها نضعه في الخلاط أو الكبة ونقوم بفرمه حتى يصبح بودرة ناعمة وهكذا يصبح جاهزًا.

نضعه في علبة خاصة بالتوابل ويستخدم عند الحاجة.

مكونات عمل البصل البودر في البيتطريقة تحضير البصل البودر في البيت

طريقة عمل البصل البودر بطريقة سهله

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البصل البودر في البيت بطريقة سهله وبسيطة

واحد كيلو جرام من البصل.

أربع ملاعق صغيرة من الملح.

نقوم بتقشير البصل وغسله جيدًا، وتقطيعه قطع رفيعة متساوية.

نقوم بفرد الحلقات في صينية كبيرة وتوضع في الشمس بعد رش الملح عليها بكميات متساوية.

يفضل أن تكون الشمس درجة حرارتها عالية أي في وقت الظهيرة لمدة ساعتين لمدة أربع أيام أو أكثر.

بعد انتهاء المدة والتأكد من أن البصل أصبح جافاً تماماً نقوم بطحنه في الكبة حتى يصبح بودرة ناعمة.

نضعه في برطمان ونستخدمه وقت الحاجة في عمل أطيب الاكلات.

مكونات عمل البصل البودرطريقة تحضير البصل البودر

عمل البصل البودر

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق فيتحضير البصل البودر في البيت

واحد كيلو من البصل.

ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

مكونات عمل البصل البودر

نقشر البصل ونغسله جيدًا ثم نقوم بتقطيعه لشرائح وفصلها عن بعضها.

بعد ذلك يرش عليها الملح والفلفل والكمون، ونضعها في الشمس لمدة ساعتين، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 250 حتى تأخذ اللون الذهبي ونتأكد أنها جفت وأصبحت مقرمشه تماما.

ثم نضعها في الكبه ونقوم بطحنها،حتى تصبح ناعمة يتم تخزينها في علب للتوابل لاستخدامها لاحقا في تتبيل الدجاج وطبخ المأكولات الشهية.

طريقة تحضير البصل البودر: