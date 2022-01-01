أسرار وتكات عمل كيكة البسبوسة في البيت بطعم لذيذ شهي

طريقة عمل كيكة البسبوسة تعد البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية شهرة وشعبية نظراً لمذاقها الرائع والشهي، وهي من الحلويات التي تصلح للتقديم في المناسبات المختلفة، وتتعدد أنواعها حيث يوجد منها البسبوسة العادية والكرات وكيكة البسبوسة التي سنتعرف معاً على طريقة اعدادها من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين بشكل يومي ونستعرض من خلالها تشكيلة رائعة ومتنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

أسرار وتكات عمل كيكة البسبوسة

كيكة البسبوسة من الحلويات الخفيفة على المعدة والتي يمكن تناولها في الإفطار إلى جانب كوب من الشاي أو الحليب كما إنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود لإعدادها على عكس ما تتوقعه بعض النساء، ويكمن سر نجاح وصفتها في بعض الأسرار والتكات التي سنخبركم بها من خلال مقال اليوم.

المقادير:

كوب كبير من السميد.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المفروم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد ثلاث بيضات.

القطر أو الشربات.

مكونات الشربات:

كوبين من الماء.

كوبين من السكر.

عصير ليمون.

خطوات اعداد كيكة البسبوسة

يمكنك الآن التعرف على طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت باستخدام مكونات بسيطة وفي متناول الأيدي، مع ضمان حصولك على أسعى كيكة تشبه التي شرائها من محلات الحلويات، وإليك الأن خطوات الاعداد: