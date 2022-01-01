طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وتقشيرها في المنزل

كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وتقشيرها تعاني العديد من النساء من التجاعيد التي تغزو البشرة مع التقدم في العمر مما يجعلهن يفقدن الثقة في أنفسهن ولهذا يلجئن إلى التركيبات والمستحضرات الصيدلانية باهظة الثمن إلا أنه يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج تجاعيد البشرة وشدها وملء الخطوط الرفيعة التي تنتشر عليها ويأتي على رأسها اللبان الذكر الذي شاع استخدامه خلال السنوات نظراً لفوائده الصحية المتعددة التي يتميز بها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم أفضل وصفات اللبان الذكر لتفتيح البشرة وتقشيرها، وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم المتابعين الكرام.

اللبان الذكر لشد التجاعيد

اللبان الذكر هو عبارة عن مادة صمغية يتم استخراجها من شجرة اللبان التي تستوطن دول شمال أفريقيا والخليج العربي والهند، وقد شاع استخدامه في الطب الشعبي نظراً لفعاليته الكبيرة في علاج عدد من الأمراض فضلاً عن فائدته الكبيرة للبشرة والجلد حيث تم استخدامه مؤخراً كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة وملئ الخطوط الرفيعة وإعادة النضارة والجمال إلى الوجه، وقد حقق بالفعل نتائج مذهلة مع العديد من النساء اللاتي جربنه وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على طريقة تحضيره.

وصفة اللبان الذكر والنشا لإزالة التجاعيد

تعد وصفة اللبان الدكر والنشا واحدة من الوصفات الرائعة التي حققت نتائج فعالة للغاية في شد الوجه وإزالة التجاعيد، وهي من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا تتطلب الكثير من الوقت، ويتم إعدادها من خلال الخطوات التالية:

بودرة اللبان الدكر.

ثمرة بطاطس.

ملعقة من النشا.

ابشري ثمرة البطاطس جيداً بعد تقشيرها.

انقلي البطاطس المبشورة إلى المصفاة واضغطي عليها حتى تفزر العصير الذي بداخلها.

اخلطي عصير البطاطس مع النشا وبودرة اللبان الدكر وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله بالماء الفاتر واستخدمي أحد أنواع كريمات الترطيب.

للحصول على نتائج فعالة عليك تكرار الخطوة السابقة مرتين أسبوعياً على الأقل حتى تتمتعي ببشرة نضرة خالية من التجاعيد

طريقة التحضير