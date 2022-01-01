سر ملعقة من النشا لإزالة شعر الوجه والجسم في المنزل بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الحساسة

إزالة الشعر بالنشا من الممكن إتمامها من خلال الاستعانة بهذا المكون المميز ذي الآثار الإيجابية على الجلد والذي يعمل على التحسين من خصائص البشرة ووقايتها من التجاعيد وكذلك أثره الممتاز من حيث قدرته على الإزالة النهائية للشعر، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نعرض بمزيد من الإيضاح والتفصيل أهم المعلومات عن الوصفة المتميزة من النشا للقضاء تماما ونهائيا على الشعر وتخليص الجلد من أي تواجد للشعر، وبالنسبة للطريقة المتبعة والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لوصفة النشا مع المكونات الأساسية للخليط فهذا ما سيقوم بعرضه من خلال الآتي من الفقرات القادمة.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

الشعر من الممكن إزالته من سطح الجلد بالاعتماد على وصفة النشا والتي تعتبر من أكثر الوصفات الطبيعية ذات الأثر المُجدي على البشرة، ومن الممكن أن يتم تحضير الخلطة الطبيعية بالنشا من خلال الاعتماد على هذه المكونات في النقاط القادمة:

مكونات لتحضير خليط النشا لإزالة تامة ونهائية للشعر

ملعقة من النشا.

ملعقة من مكون الملح.

ملعقة من مكون زيت لزيتون.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة صغيرة بودرة ترمس.

ملعقة من مكون الدقيق.

عدد ملعقتان من مكون ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الياسمين.

طريقة التحضير لوصفة النشا لإزالة الشعر

الطريقة بسيطة وتعتمد على الآتي في النقاط القادمة من خطوات:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال مكون الفازلين وإسالة على حمام بخار ماء.

بعد ذلك نضيف له النشا مع التقليب.

بقية المكونات تضاف ومع التقليب المستمر نجد أن هناك تجانس تام ما بين مختلف المقادير الطبيعية لمذكورة.

الخطوة التالية تكون هي وضع كريم النشا المزيل للشعر في علبة محكمة للاحتفاظ به واستعماله يكون عند الحاجة له.

كيفية تطبيقها وصفة النشا

وصفة النشا من الممكن أن يتم تطبيقها من خلال التنظيف للجزء من البشرة المراد عمل إزالة تامة للشعر منه من خلال استعمال ماء فاتر مع تجفيف البشرة، ومن ثم يسهل بعد ذلك فرد الكريم على الجلد وتركه ليجف تماما على البشرة ثم إزالة الشعر بفرك الخليط.