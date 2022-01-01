بلتر من الحليب أصنعي بنفسك حلي ليالي لبنان الباردة بالقشطة

تعد ليالي لبنان من الحلويات الباردة اللذيذة، وتعتبر من أطباق الحلويات المشهورة فى بلاد الشام والتى تقدم فى المناسبات والعزومات، كما أنها تعد حلوي جميلة جداً ومغذية لأنها تتكون من مكونات مفيدة وغير مكلفة ويمكنك تقديمها بأنواع كثيرة من المكسرات، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس ويقبل على أكلها الكبار والصغار وذلك لطعمها اللذيذ بإضافة القطر، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلي ليالي لبنان الباردة بالتفصيل.

مكونات حلي ليالي لبنان

تتكون حلي ليالي لبنان من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة إلا فى شراء الفستق وهى كالتالي:

١١/٤ كوب من السميد الخشن.

لتر من الحليب.

١/٢ كوب من السكر.

علبة من القشطة.

١/٢ كوب من ماء الزهر.

كوب من الفستق الحلبي المجروش.

القطر

٢ كوب من السكر.

عصرة ليمونة.

كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل حلي ليالي لبنان من اسهل طرق الحلويات الباردة ويتم تحضيرها فى وقت قصير ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي: