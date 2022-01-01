بلتر من الحليب أصنعي بنفسك حلي ليالي لبنان الباردة بالقشطة

تعد ليالي لبنان من الحلويات الباردة اللذيذة، وتعتبر من أطباق الحلويات المشهورة فى بلاد الشام والتى تقدم فى المناسبات والعزومات، كما أنها تعد حلوي جميلة جداً ومغذية لأنها تتكون من مكونات مفيدة وغير مكلفة ويمكنك تقديمها بأنواع كثيرة من المكسرات، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس ويقبل على أكلها الكبار والصغار وذلك لطعمها اللذيذ بإضافة القطر، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلي ليالي لبنان الباردة بالتفصيل.مكونات حلي ليالي لبنان
تتكون حلي ليالي لبنان من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة إلا فى شراء الفستق وهى كالتالي:
- ١١/٤ كوب من السميد الخشن.
- لتر من الحليب.
- ١/٢ كوب من السكر.
- علبة من القشطة.
- ١/٢ كوب من ماء الزهر.
- كوب من الفستق الحلبي المجروش.
القطر
- ٢ كوب من السكر.
- عصرة ليمونة.
- كوب من الماء.
طريقة عمل حلي ليالي لبنان من اسهل طرق الحلويات الباردة ويتم تحضيرها فى وقت قصير ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بتجهيز القطر وفى حلة صغيرة نضع السكر وعليه الماء ونضعهم على النار حتى تغلي ثم نضيف عصرة الليمونة.
- نتركه يغلي لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً حتى يصبح قوامه تقيل شوية ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم نحضر حلة أخرى ونضع بها الحليب ونضعها على نار متوسطة.
- بعد ذلك نخلط السكر مع السميد فى طبق ثم نضيفهم على الحليب ونقلب.
- نستمر فى التقليب حتى تمتزج المكونات على النار وتغلي.
- نقوم بإضافة ماء الزهر على الخليط ونستمر بالتقليب لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط بقوام سميك بعض الشئ.
- ونحضر القالب الذى سوف نضع به الخليط وندهنها بالقطر من الجوانب ثم نوزع الفستق الحلبي فوقه.
- ثم نسكب الخليط فى القالب ونسوي سطح الخليط نهز القالب على الطاولة شوية حتى يتساوي الوجه.
- ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين ونصف ثم نقطعها ونضعها فى طبق التقديم بالراحة.
- نوزع عليها القشطة على الوجه، ويزينها بالفستق المجروش ونضعها بالثلاجة ونضيف عليها القطر عند التقديم وبالف صحة وعافية.
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تعد ليالي لبنان من الحلويات الباردة اللذيذة، وتعتبر من أطباق الحلويات المشهورة فى بلاد الشام والتى تقدم فى المناسبات والعزومات، كما أنها تعد حلوي جميلة جداً ومغذية لأنها تتكون من مكونات مفيدة وغير مكلفة ويمكنك تقديمها بأنواع كثيرة من المكسرات، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس ويقبل على أكلها الكبار والصغار وذلك لطعمها اللذيذ بإضافة القطر، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلي ليالي لبنان الباردة بالتفصيل.مكونات حلي ليالي لبنان
تتكون حلي ليالي لبنان من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة إلا فى شراء الفستق وهى كالتالي:
- ١١/٤ كوب من السميد الخشن.
- لتر من الحليب.
- ١/٢ كوب من السكر.
- علبة من القشطة.
- ١/٢ كوب من ماء الزهر.
- كوب من الفستق الحلبي المجروش.
القطر
- ٢ كوب من السكر.
- عصرة ليمونة.
- كوب من الماء.
طريقة عمل حلي ليالي لبنان من اسهل طرق الحلويات الباردة ويتم تحضيرها فى وقت قصير ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بتجهيز القطر وفى حلة صغيرة نضع السكر وعليه الماء ونضعهم على النار حتى تغلي ثم نضيف عصرة الليمونة.
- نتركه يغلي لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً حتى يصبح قوامه تقيل شوية ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم نحضر حلة أخرى ونضع بها الحليب ونضعها على نار متوسطة.
- بعد ذلك نخلط السكر مع السميد فى طبق ثم نضيفهم على الحليب ونقلب.
- نستمر فى التقليب حتى تمتزج المكونات على النار وتغلي.
- نقوم بإضافة ماء الزهر على الخليط ونستمر بالتقليب لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط بقوام سميك بعض الشئ.
- ونحضر القالب الذى سوف نضع به الخليط وندهنها بالقطر من الجوانب ثم نوزع الفستق الحلبي فوقه.
- ثم نسكب الخليط فى القالب ونسوي سطح الخليط نهز القالب على الطاولة شوية حتى يتساوي الوجه.
- ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين ونصف ثم نقطعها ونضعها فى طبق التقديم بالراحة.
- نوزع عليها القشطة على الوجه، ويزينها بالفستق المجروش ونضعها بالثلاجة ونضيف عليها القطر عند التقديم وبالف صحة وعافية.