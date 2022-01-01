طريقة عمل فطيرة للعشاء بطريقة سهلة وبعجينة هشة وبحشوة لذيذة وشهية جدا

طريقة عمل فطيرة للعشاء ، تعد من المعجنات والمخبوزات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتشعر بالدفء، كما تتميز بمذاقها الطيب واللذيذ لما تحتويه على حشوة رائعة ولذيذة ومفيدة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات طريقة عمل فطيرة للعشاء

تتكون طريقة عمل فطيرة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب شاي من الماء الدافئ (100 مل).

كوب شاي من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 أكواب من الدقيق (360 جم).

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

مقادير الحشوة

300 جم جبنة شيدر مبشورة.

200 جم جبنة فيتا مبشورة.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

القليل من الجبنة الشيدر المبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذا الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات. ثم نضيف الزيت والبيضة ونقلبهم جيدا. ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق ونحصل على عجينة، ثم نلم العجينة بالملعقة. بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الفيتا والجبنة الشيدر المبشورة، ثم نخلطهم جيدا ونشكلهم إلى كرة. ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونرش فوقها القليل من الدقيق، ثم نلمها ونكورها مرة ثانية. بعد ذلك نفردها باليد على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نضع فوقها كرة الجبن. ثم نغلق العجينة جيدا ونكورها، ثم نفردها باليد قليلا. ثم نفرد ورقة زبدة، ثم نضع فوقها الفطيرة ونفردها بالشوبك قليلا. بعد ذلك نضع الفطيرة بورقة الزبدة على صينية فرن، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والزيت، ثم نخلطهم جيدا. ثم ندهن وجه الفطيرة بعدما ارتاحت بخليط صفار البيض، ثم نرش على الوجه القليل من الجبنة الشيدر المبشورة. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 190 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطيرة للعشاء في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع فطيرة للعشاء. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير