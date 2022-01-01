مكون رهيب ضعيه على اللحمة العجوزة والكوارع لتسويتها بسرعة البرق خلال 15 دقيقة بدون حلة ضغط

اللحوم والكوارع من الممكن أن نقوم بعمل تسوية سريعة لها من خلال استخدام مكونات بسيطة، وهذه المكونات تساعد على تعزيز النكهة للحوم وكذلك الحصول على اللحم وقد أصبح مطهي جيدا، وتعد تلك الطريقة والتي سنقوم بعرضها تعد من أفضل الطرق والتي تجعل تسوية اللحم في أقل وقت ممكن، وبالتالي نحصل على أي نوع لحم مطهي بتلك الطريقة بحيث يكون جاهز للتقديم، وفيما يلي من مجمل سطورنا التالية نقدم عرض مفصل عن الطريقة المميزة التي بالإمكان استعمالها طهي أسرع وهذا لأي نوع من أنواع اللحم

تسوية اللحوم والكوارع

التسوية للحوم والكوارع من الممكن أن تتم من خلال استخدام مكون يتم وضعه مضافا على أي وصفة من الوصفات التي يتم الطهي لحم بها، وهذا المكون هو السكر الأبيض والذي يعد متوفر في مختلف منازلنا فهو بالفعل يعمل على التسوية لسريعة لأي نوعيات من اللحوم سواء كانت تلك اللحوم هي لحوم أبقار أو لحوم دواجن، وبالنسبة للطريقة المتبعة والتي من خلالها يسهل طهي اللحم فهي ما سنتابعه عبر الآتي، ولكن لا بد وأن نعلم أن مكون السكر له القدرة على أن يتوغل في الأنسجة الخاصة باللحم ويقوم بإضعاف الترابط ما بينها، وبالتالي تتم التسوية في أقل وقت ممكن، حيث تعتبر وصفة اللحم مميزة وسهلة التحضير بهذه الوصفة القادمة:

وصفة مميزة لتسوية اللحوم والكوارع

التسوية لأنواع اللحوم والكوارع من الممكن أن تتم وبمنته السهولة من خلال استخدام مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على التعزيز من نكهة اللحم، وبالنسبة للمكونات فهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من النقاط القادمة، حيث تعد المكونات معززة لنكهة اللحم، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات:

مقدار اللحم المراد طهيه.

ماء مغلي.

توابل اللحم.

ربع ملعقة فلفل أبيض ناعم.

ورق لورا.

ملعقة من الزيت.

حبهان ومستكة.

بصل وكرفس وكرات وجزر وطماطم.

طريقة التحضير لوصفة اللحم

من الممكن أن تتم التسوية للحوم من خلال القيام بتشويح اللحم مع الزيت والحبهان والمستكة ومن ثم تتم الإضافة للمكونات وتركها تغلي سويا.