كرات بسكويت شوكولاته حلى بسكويت المطحون بالكريمة ليزي كيك

كرات بسكويت شوكولاته بالطعم الرائع بثلاث مكونات فقط، البسكويت السادة يمكن أن يدخل في تحضير أنواع كثيرة من الحلويات غير تناوله مع شاي أو القهوة، فيمكن بالبسكويت عمل كيك أو ليزي كيك أو يمكن صنع طبقات كيك شوكولاته بصوص كريمة الباردة كيك حلواني، أو عمل كرات بسكويت شوكولاته الشهية اللذيذة التي لا تحتاج إلى وقت أو جهد في تحضير ومكونات غالبا ما تكون متوفرة لديكم، فكرات شوكولاته بالبسكويت مطحون في طعمها اللذيذ يشبه الكثير من حلويات الجاهزة، كما أنها مناسبة لتقدم للضيوف والعزومات وحفلات أعياد الميلاد وغيرها بدلا من شراءها من محلات حلواني بأسعار مرتفعة قومي بإعدادها بالمنزل بخطوات بسيطة.

نحتاج إلى 3 كوب من رقائق شوكولاته البيضاء. أو كوب من شوكولاته بالحليب الجاهزة مبشورة. نصف كوب كريمة خفق ثقيلة. عدد 2 كوب من بسكويت السادة. أو 2 كوب من بسكويت اوريو بالكريمة. كوب من شوكولاتة الخام المذابة.

في وعاء يطحن بسكويت السادة جيدا مع ملعقة كبيرة من زبدة مذابة حتى يكون مثل الرمل المبلل بنفس القوام، أو في حالة كان بسكويت اوريو بحشو كريمة افصل ما بين البسكويت ويزال عنه الكريمة.

ثم تحفظ في وعاء الكريمة لحين وضعها مع كريمة الخفق، والبسكويت يطحن حتى يكون محطم تماما.

ثم في قدر مناسب لك ترفع على النار الهادئة توضع الكريمة الثقيلة حتى تذوب ويضاف عليها الشوكولاته البيضاء بالإضافة إلى طبقة كريمة التي قمنا بإزالتها من البسكويت.

تقلب مستمر إلى أن تذوب كريمة مع شوكولاته وتوضع قالب مناسب وتترك بالثلاجة لمدة 20 دقيقة، تخرج القالب بعد ذلك ويضاف عليه بسكويت مطحون.

قلبي مكونان مع بعض للحصول على قوام متجانس ما بين بسكويت والشوكولاته بيضاء وكريمة وتدخل مرة أخرى الثلاجة لمدة ساعة.

يخرج بعد ساعة ويصنع كرات بحجم متوسط وتحضر شوكولاته الخام المذابة وتغطس بها كرات بسكويت وترص على صينية مبطنة بورق الزبدة وتترك حتى تبرد.

يمكن تشكيل كرات شوكولاته بوضع أسياخ خشبية بيها بعد أن تتماسك الكرات، وترص في كوب أو برطمان زجاجي بشكل طولي وتقدم للأطفال في الأعياد.

كرات بسكويت شوكولاته موجة من الطعم الرائعكرات حلى شوكولاته بحشو البسكويت المطحون وكريمةكرات شوكولاته البيضاء بحشو البسكويت

تلك الوصفة عبارة عن كرات شوكولاته تعتمد على وجود الشوكولاته البيضاء وتحشو بالبسكويت المطحون والشوكولاته المقطعة لقطع صغيرة وتغلف بالشوكولاته الخام لها طعم خيالي وتزين بحسب رغبتك وهي طريه يمكن أن تزين بالشوكولاته الملونة الصغيرة أو بالمكسرات المجروشة أو حتى ببرش بسكويت مطحون كل تلك أفكار لتزيين كرات شوكولاته اللذيذة.

نحضر عدد 3 كوب شوكولاتة بيضاء. كوب كريمة خفق. كوب شوكولاته بالحليب الغامقة. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 كوب من بسكويت مطحون. لتغليف كرات كوب شوكولاتة سوداء. كوب شوكولاتة بيضاء.

في وعاء نذيب الشوكولاته البيضاء مع الكريمة والفانيليا بحيث ترفع على حمام ماء ساخن مع تقليب مكونات باستمرار.

إلى أن تذوب كل كمية الشوكولاته تماما، ثم ترفع من على النار وتصب داخل قالب مناسب وتدخل الثلاجة حتى تبرد تماما.

ثم تخرج ويضاف عليها قطع الشوكولاته المقطعة إلى قطع صغيرة مع قطع بسكويت المجروشة وتقلب مكونات معا.

يدخل القالب مرة أخيرة إلى الثلاجة حتى يتماسك لمدة ربع ساعة ثم يخرج من الثلاجة يتم عمل كرات بأحجام متساوية.

يذاب شوكولاته السوداء على حمام ماء ساخن ثم نغطس بها كرات شوكولاته وتغطى تماما بالكامل وتترك في طبق وتقدم.

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يوجد الكثير من أنواع كرات الشوكولاته سواء كانت بالبسكويت أو كرات شوكولاته بالكريمة بدون إضافات أو كرات شوكولاته بدقيق السميد كلها أنواع مختلفة في الطعم ولكن متشابة في الشكل واليوم جئنا لكم بطريقة كرات شوكولاته بالسميد والقشطة بوصفة جديدة وطعم مختلف فتابعوا معنا.