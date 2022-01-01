كنز رباني لتبييض البشرة: من مكون واحد فقط تبييض فوري 2022

نقدم لكم كنز رباني لتبييض البشرة , من مكون واحد فقط يعمل علي التفتيح الرهيب للغاية ويعطيكم بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة جدا حيث تعد من اقوي الخلطات التي تساعد في تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للخليط, حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاة وسيدة, ويجب الاهتمام ببشرتهم بكل الأشكال حيث تبحث كل فتاه علي خلطة طبيعية مضمونة تعمل علي التفتيح الفوري دون أي تعب أو مشاكل, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة عمل كنز رباني لتبييض البشرة من مكون واحد فقط رهيب في التفتيح والتبييض الفوري دون أي اثأر جانبية للبشرة2021.

مكونات عمل كنز رباني لتبييض البشرة من مكون رهيب ومعه بعض المكونات

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الخلطة الربانية في التبييض وتفتيح البشرة بكل سهولة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب.

بياض بيض.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن ابسط خطوات تحضير الكنز الرباني في تبيض البشرة فوري من اول استخدام ونتائج مبهرة دون أي تعب أو تكلفة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة بياض البيض والحليب ونخلطهم جيدا. ثم نضيف النشا وماء الورد مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نضيف زيت اللوز ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نتعرف الأنن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكنز الرباني علي بشرة حتي نحصل علي بشرة جميلة وخالية من العيب دون اي أضرار جانبية وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة بسيطة من الخليط علي البشرة بالتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نقوم بترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة حتي يجف الخليط.

ثم نقوم بغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب القيام بها عن استخدام الكنز الرباني علي البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الكنز الرباني للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي