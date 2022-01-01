طريقة مضمونة وسهلة لعمل الزلابيا في المنزل بالمكونات البسيطة

الزلابية حلوى يعشقها جميع الأشخاص، وهي شائعة ومعروفة للغاية لكل أنحاء العالم، فجميع الأشخاص يحبونها كثيراً وذلك لمذاقها الشهي واللذيذ، كما أنها من الحلويات المحببة العديد من الأطفال الصغار، فهم يقومون بشرائها باستمرار ويقومون أيضاً بتناولها بالسكر أو بالشيكولاتة وكذلك بالعسل، فتلك الحلوى من ضمن الحلويات التي يقومون الأطفال بتفضيلها، ويتم تحضيرها بكل سهولة وبأسهل الطرق وأقل التكاليف، فهي ليست باهظة الثمن على الإطلاق، وللتعرف على طريقة إعدادها تابعوا هذا التقرير للنهاية.طريقة مضمونة وسهلة لعمل الزلابيا
حلوى الزلابية من جملة الحلويات الطيبة ذات المذاق اللذيذ، وهي محببة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن أن تقدم تلك الحلوى للضيوف والعائلة والأسرة الكريمة، ولن تكلفك العديد من المال، فهي حلوى اقتصادية وبسيطة وسلسة التحضير، ومكوناتها بمتناول أيدي الجميع، فعشاق الحلويات يعشقون تناولها للغاية بالسكر أو بالعسل وكذلك من الممكن أن يتم وضع صوص الشيكولاتة عليها ليعطيها أفضل مذاق.مكونات عمل الزلابية الشهية
- عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.
- نشأ “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.
- سكر “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.
- خميرة فورية “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”.
- رشة من الملح.
- عدد 2 كوب من الماء.
- فانيليا “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”
- زيت نباتي.
- قطر.
- أحضري إناء كبير وضعي به كلاً من السكر والدقيق والنشا بالإضافة إلى الخميرة الفورية والفانيليا، ومن ثم استمري في الخلط بشكل جيد.
- قومي بعد ذلك بإضافة الماء تدريجياً واستمري في التقليب حتى تمتلكين عجينة سائلة.
- قومي بترك العجينة لتختمر وبعدها أحضري مقلاة للقلي، ومن ثم ضعي الزيت على النار ليسخن جيداً.
- جهزي ملعقة متوسطة الحجم لتشكلي الزلابية من خلالها، وذلك عن طريق وضع الملعقة في الزيت وقطع الزلابية لقطع على حسب الحجم الذي تريدينه.
- ضعيها بعد ذلك بالزيت لتنضج ويتحول لونها إلى اللون الذهبي.
- بعد أن تحمر جميع الكمية في الزيت أخرجيها في النهاية وضعي القطر بها لتحلية الزلابية، كذلك من الممكن أن تقومي برش السكر عليها تبعاً للرغبة أو ضع عليها شيكولاتة النوتيلا أو الشربات، وبالهنا والشفا.
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الزلابية حلوى يعشقها جميع الأشخاص، وهي شائعة ومعروفة للغاية لكل أنحاء العالم، فجميع الأشخاص يحبونها كثيراً وذلك لمذاقها الشهي واللذيذ، كما أنها من الحلويات المحببة العديد من الأطفال الصغار، فهم يقومون بشرائها باستمرار ويقومون أيضاً بتناولها بالسكر أو بالشيكولاتة وكذلك بالعسل، فتلك الحلوى من ضمن الحلويات التي يقومون الأطفال بتفضيلها، ويتم تحضيرها بكل سهولة وبأسهل الطرق وأقل التكاليف، فهي ليست باهظة الثمن على الإطلاق، وللتعرف على طريقة إعدادها تابعوا هذا التقرير للنهاية.طريقة مضمونة وسهلة لعمل الزلابيا
حلوى الزلابية من جملة الحلويات الطيبة ذات المذاق اللذيذ، وهي محببة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن أن تقدم تلك الحلوى للضيوف والعائلة والأسرة الكريمة، ولن تكلفك العديد من المال، فهي حلوى اقتصادية وبسيطة وسلسة التحضير، ومكوناتها بمتناول أيدي الجميع، فعشاق الحلويات يعشقون تناولها للغاية بالسكر أو بالعسل وكذلك من الممكن أن يتم وضع صوص الشيكولاتة عليها ليعطيها أفضل مذاق.مكونات عمل الزلابية الشهية
- عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.
- نشأ “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.
- سكر “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.
- خميرة فورية “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”.
- رشة من الملح.
- عدد 2 كوب من الماء.
- فانيليا “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”
- زيت نباتي.
- قطر.
- أحضري إناء كبير وضعي به كلاً من السكر والدقيق والنشا بالإضافة إلى الخميرة الفورية والفانيليا، ومن ثم استمري في الخلط بشكل جيد.
- قومي بعد ذلك بإضافة الماء تدريجياً واستمري في التقليب حتى تمتلكين عجينة سائلة.
- قومي بترك العجينة لتختمر وبعدها أحضري مقلاة للقلي، ومن ثم ضعي الزيت على النار ليسخن جيداً.
- جهزي ملعقة متوسطة الحجم لتشكلي الزلابية من خلالها، وذلك عن طريق وضع الملعقة في الزيت وقطع الزلابية لقطع على حسب الحجم الذي تريدينه.
- ضعيها بعد ذلك بالزيت لتنضج ويتحول لونها إلى اللون الذهبي.
- بعد أن تحمر جميع الكمية في الزيت أخرجيها في النهاية وضعي القطر بها لتحلية الزلابية، كذلك من الممكن أن تقومي برش السكر عليها تبعاً للرغبة أو ضع عليها شيكولاتة النوتيلا أو الشربات، وبالهنا والشفا.