طريقة مضمونة وسهلة لعمل الزلابيا في المنزل بالمكونات البسيطة

الزلابية حلوى يعشقها جميع الأشخاص، وهي شائعة ومعروفة للغاية لكل أنحاء العالم، فجميع الأشخاص يحبونها كثيراً وذلك لمذاقها الشهي واللذيذ، كما أنها من الحلويات المحببة العديد من الأطفال الصغار، فهم يقومون بشرائها باستمرار ويقومون أيضاً بتناولها بالسكر أو بالشيكولاتة وكذلك بالعسل، فتلك الحلوى من ضمن الحلويات التي يقومون الأطفال بتفضيلها، ويتم تحضيرها بكل سهولة وبأسهل الطرق وأقل التكاليف، فهي ليست باهظة الثمن على الإطلاق، وللتعرف على طريقة إعدادها تابعوا هذا التقرير للنهاية.

طريقة مضمونة وسهلة لعمل الزلابيا

حلوى الزلابية من جملة الحلويات الطيبة ذات المذاق اللذيذ، وهي محببة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن أن تقدم تلك الحلوى للضيوف والعائلة والأسرة الكريمة، ولن تكلفك العديد من المال، فهي حلوى اقتصادية وبسيطة وسلسة التحضير، ومكوناتها بمتناول أيدي الجميع، فعشاق الحلويات يعشقون تناولها للغاية بالسكر أو بالعسل وكذلك من الممكن أن يتم وضع صوص الشيكولاتة عليها ليعطيها أفضل مذاق.

عدد 2 كوب من الدقيق الناعم.

نشأ “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.

سكر “ملعقة واحدة من ملعقة الطعام”.

خميرة فورية “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”.

رشة من الملح.

عدد 2 كوب من الماء.

فانيليا “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”

زيت نباتي.

قطر.