طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة بمكونات بسيطة بالمنزل وبطعم لذيذ للغاية

صينية الكنافة المحشية بالكريمة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كعكجوزالهند.

مكونات صينية الكنافة المحشية بالكريمة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة ومكوناتها كتالي:

كوب سمن مذاب.

٤٠٠ جرام كنافة مفتتة.

أربع ملاعق نشا.

ثلاث أكواب من الحليب.

ملعقتين كبار كريم شانتيه بودرة.

نقطتين من الفانيليا السائلة.

شربات ثقيل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة وهي كتالي:

نقوم بتفتيت كمية الكنافة جيدا، ونخلط معها كوب السمن ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بجلب صاج أو صينية ونوزع بداخلها نصف كمية الكنافة جيدا في الصينية ونوزع على جوانب الصينية كذالك.

بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه الحليب والكريم شانتيه البودرة والفانيليا السائلة والنشا.

ونضعه على النار ونقلبه باستمرار حتى يثقل قوام الخليط، ثم نرفعه من على النار.

ثم نقوم بعد ذلك مباشرة بصب الكريمة في الصينية التي قمنا بمليء نصفها بالكنافة، ثم نضع الكمية المتبقية من الكنافة فوق الكريمة ونوزعها جيدا بالتساوي.

ونقوم بتسخين الفرن من الأسفل على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإدخال الصينية بالفرن وبعدما تأخذ الجوانب لونا ذهبيا نقوم بإشعال الفرن من الأعلى حتى يأخذ وجه الصينية لونا ذهبيا.

وتتراوح مدة التسوية ما بين 25 الى 30 دقيقة.

ونقوم بعد ذلك بصب نصف كمية الشربات الثقيل على الكنافة فور خروجها من الفرن مباشرة ومن ثم نتركها لتبرد.

بعد ذلك نقوم بقلب الصينية ونصب عليها الكمية المتبقية من الشربات.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة التي يمكن إعدادها وتزين الكنافة بها.

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