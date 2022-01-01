اصنعي لأطفالك علي الإفطار الكيك العادي البسيط بقوام خفيف وهش

يعتبر الكيك العادي ، من أنواع الكيك البسيط والاقتصادي والغير مكلف، والذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبساطة، لأنه يحتوي علي مكونات بسيطة ومتوافرة، مثل الحليب والبيض وهي مكونات تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، وهو يعتبر كيك صحي ومفيد ومغذي، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، ويعشقه الكبار والصغار، لأنه يتمتع بطعم للذيذ ومختلف عن باقي أنواع الكيك، وله قوام هش وخفيف مثل القطن، يمكن تقديمه بجانب كوب من الحليب الساخن في الصباح لأطفالك علي الإفطار، سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الكيك العادي في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل الكيك العادي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذا النوع من الكيك اللذيذ وهي كالاتي:-

كوب ونصف من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كيس من الكيك شيف.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

عصير نصف لليمونة.

كوب من السكر.

ربع كوب زيت.

4 بيضات.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الكيك العادي الهش في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع بها البيض ويتم الخفق جيداً، ثم نضيف عصير الليمونة والفانيليا و السكر، ونستمر في الخفق حتي ذوبان السكر. بعد ذلك نقوم بوضع الحليب والزيت، مع الاستمرار في الخفق، حتي يصبح الخليط أبيض كثيف. ثم نقوم بوضع نصف كمية الدقيق، وكيس الكيك شيف مع الخفق المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق، حتي نحصل علي قوام سائل وثقيل قليلاً. ثم نقوم بإحضار قالب كيك مدهون بقليل من الزبدة، ومرشوش بقليل من الدقيق، ويتم سكب الخليط فيه. بعد ذلك يتم إدخال القالب فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 30 دقيقة تقريباً، حتي ينضج الكيك تماماً. ثم نقوم بإخراج الكيك من الفرن، ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب من القهوة أو الشاي بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح الكيك

هناك عدة نصائح يجب أتباعها لضمان نجاح وصفة الكيك في المنزل وهي كالاتي:-