اصبغي حواجبك في البيت باللون المفضل بمكونات طبيعية 100% وبدون الذهاب إلى الكوافير

طريقة صبغ الحواجب في البيت ، الحواجب الخفيفة تزعج أصحابها، لأن الحواجب تظهر جمال العين لأنهم محطين بها وأيضا يظهروا جمال الوجه، والاهتمام بهم يظهر جمالهم لذلك تقوم النساء بالتخلص من الشعر الزائد وتقوم بتحديدهم كما تريد لكي يتناسب مع وجهها، ولذلك فإن الحواجب الخفيفة تزعج أصحابها ويلجؤون إلى استخدام الصبغة، ولكن البعض يفضل استخدام المواد الطبيعية الموجودة في المنزل وفيما يلي نقدم كيفية صبغ الحواجب بشكل ناجح في المنزل.

طريقة صبغ الحواجب في المنزل

المكونات:

ملعقة حناء كبيرة.

نصف ملعقه كركم.

بعض من أورق الشاي الأخضر.

ماء فاتر.

طريقة التحضير:

يتم عجن الحناء مع الكركم وورق الشاي بالماء الفاتر.

بعد أن تمتزج المكونات يتم تركها حوالي ست ساعات لكي تختمر.

استخدمي الفازلين في دهن الجلد حول الحواجب لتفادي الصبغة.

باستخدام فرشاه صغيرة وزعي الصبغة على الحواجب.

اتركي الحناء على الحواجب لمدة ساعتين تقريبا.

صبغ الحواجب بالقرنفل

سيدتي يمكنك صبغ الحواجب في البيت ببعض المكونات الطبيعية البسيطة والتي تتمثل في التالي:

أحضري بعض حبات القرنفل وقومي بتحميصهم جيداً على نار هادئة.

بعد ذلك قومي بطحن القرنفل وامزجيهم مع القليل من زيت الخروع أو أي زيوت متوفرة لديكي.

باستخدام فرشاة الحواجب ضعي الخليط لمدة ساعة كاملة ثم يغسل.

كيفية صبغ الحواجب باللون الأحمر

المكونات:

ملعقة حناء كبيرة.

ملعقتان كركديه مطحون.

ملعقة عصير.

ماء فاتر العجن.

طريقة التحضير:

احضري وعاء واخطلي المكونات معا حتي تحصلي على عجينة حناء.

اتركي الحناء حوالي ست ساعات حتي تختمر.

بواسطة فرشاة صغيرة وزعي الحناء على الحواجب.

ضعي فازلين حول الجلد لكي تتجنبي أثار الصبغة.

ضعي فازلين حول الجلد لكي تتجنبي أثار الصبغة. يتم ترك الحناء على الحواجب حوالي ساعتين.

اغسلي الحناء جيدا بالماء، ثم اغسلي وجهك كله.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

يمكنك الحصول على لون حواجب بني مميز بدون استخدام الصبغات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أحضري ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة جيداً، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويفضل أيضاً زيت الخروع.

يتم مزج المكونات سوياً حتى نحصل على قوام مناسب لصبغ الحواجب.

باستخدام فرشاه الحواجب ضعي الخليط عليها مع مراعاة أن لا تخرج عن شعر الحاجب، اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل ثم يغسل، مع التكرار سوف تحصلي على نتائج رائعة.

قومي بإزالة الشعر الزائد بشكل مستمر.

يفضل قص شعر الحواجب إذا كانت طويلة.

لا تستخدمي الشفرات في إزالة شعر الحواجب لأنها تزيد من كثافتها.

يمكنك استخدام قلم التحديد للرسم الحواجب لتحصلي على شكل جذاب.

قدم طريقتان لصبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية أفضل من استخدام الصبغات.

طريقة الحصول على حواجب جميلة