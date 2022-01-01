وصفات جديدة لمنع تساقط الشعر بمكونات طبيعية من البيت

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة بين العديد من النساء والرجال ويمكن أن تصل المشكلة إلى الصلع، لذلك سوف نتعرف اليوم معاً على وصفات جديدة لمنع تساقط الشعر الخاصة بعلاجه، حيث أن مفهوم تساقط الشعر يؤثر على الجميع من الرجال والنساء ويؤدي إلى الشعور بالاكتئاب عندما يرون وسادتهم ممتلئة بالشعر عندما ينهضون، أو يمشطون شعرهم أثناء تصفيفه وهي من المشاكل التي تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب أو الوصفات الطبيعية الصحية، لذلك تعرف معنا على أهم الوصفات التي تمنع تساقط الشعر وتساعد على نموه وتعزيزه.

ماسك البيض لوقف التساقط

يعتبر ماسك البيض من أفضل الطرق لمنع تساقط الشعر وتكثيفه، كما تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، يمكنك تحضير الماسك عنطريق الخطوات التالية:

2 بيضة.

نصف كوب من لبن الزبادي.

نصف كوب صغير من المايونيز.

قبعة الاستحمام.

طريقة التحضير

يحب تقليب ورج البيض جيدًا.

ثم يضاف الحليب والمايونيز ويخلط جيداً.

ضعي الخليط على الشعر ودلكي بلطف.

تغطية الشعر بقبعة الاستحمام.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لنمو أسرع للشعر.

المكوناتوصفة عصير البصل والعسل

يحافظ عصير البصل والعسل عدم تساقط بصيلات الشعر، كما أنه يساعد على تكثيف ونموه الشعر بشكلٍ أسرع.

المكونات

2 كوب كبير من عصير البصل.

2 ملعقتان كبيرتان من العسل.

قبعة الاستحمام.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر.

تغطية الشعر بقبعة الاستحمام.

اتركي الغطاء على الشعر طوال الليل، ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو في الصباح.

كرر هذه الوصفة من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع؛ ينمو الشعر بسرعة ويكثف.

ملحوظة: يمكن إضافة قطرة أو قطرتين من الزيت العطري؛ يعطي الشعر رائحة طيبة.

وصفة الثوم وشاي البابونج

يعتبر البابونج من الأعشاب الأساسية لنمو الشعر سواء كان مشروبًا أو مكملًا غذائيًا، كما أنه يقلل من تساقط الشعر، أما الثوم فهو يحتوي على نسبة من الكبريت الذي يفيد الشعر ويعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

المكونات

2 ملعقتان من عصير الثوم.

كيس من شاي البابونج، أو ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق شاي البابونج.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا. ثلاثة أكواب من الماء.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير