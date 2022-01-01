عجينة 10 دقائق فطائر بيتزا محلات بعجينة قطنية ناجحة 100% عجينة كل المعجنات

عجينة 10 دقائق فطائر بعجينة قطنية هشة ناجحة 100%، عجينة العشر دقائق من أسهل أنواع المعجنات التي يعد بها مخبوزات وفطائر بطعم لذيذ ورائع وشهي وتكون عجينة قطنية خفيفة طرية ويمكن حشو تلك المعجنات بالجبن أو بالشوكولاته فمنها عجينة فطائر حلو أو حادق كما يمكن اعتماد تلك عجينة في عمل بيتزا وتكون بمثل قوام وطعم بيتزا محلات، وسنتعرف معا على طريقة عمل عجينة 10 دقائق سريعة خفيفة ولا تحتاج إلى وقت غير 10 دقائق في تخمير وتشكل وتستخدم في عمل كافة أن أنواع مخبوزات، كما يمكن أن تستعمل في فطائر وسينابون وسمبوسة والخبز بكل أنواعه، وسنحضر عشاء خفيف بفطائر أو بيتزا بالجبن من ألذ بيتزات الشهية لوجبات مميزة.

عدد 5 كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 كوب من الماء الدافئ. عدد 2 ملعقة سكر أبيض كبيرة. ربع كوب من حليب مجفف بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. نصف كوب زيت نباتي. رشة صغيرة من الملح.

يخلط عدد 2 كوب من دقيق ويضاف عليهم السكر مع حليب البودر المجفف والخميرة الفورية ورشة الملح الصغيرة.

يضاف عليها ماء دافئ مع خليط دقيق وتقلب جيدا وتترك بمكان دافئ حتى تختمر العجينة لمدة 10 دقائق فقط وتتفاعل خميرة مع دقيق.

بعد تخمير العجينة الطرية يضاف عليها عدد 3 كوب من دقيق وعليها نصف كوب من زيت وتعجن جيدا المكونات للحصول على عجينة طرية متماسكة.

لابد من أن تكون العجينة طرية مطاطية وتعجن لمدة 10 دقائق وتكون عجينة متماسكة غير لاصقة باليد وتترك جانبا ترتاح عجينة العشر دقائق.

تشكل العجينة على حسب رغبتك سواء بالبيتزا أو بالمعجنات أو سينابون أو فطيرة محشوة جبن، وتشكل بعد ذلك تترك جانباً لمدة ربع ساعة.

تلك المدة تختمر فيها عجينة 10 دقائق حتى يسخن الفرن على حرارة عالية وتترك داخل الفرن الساخن مسبقا قبل دخول الفطيرة وتأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

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اصنعي العجينة بنفس مكونات السابقة من دون تشكيل تترك العجينة عند التخمير المرحلة الثانية لأن تشكيل البيتزا غير تشكيل وفرد المعجنات الأخرى، وتعد بنفس مكونات عجينة تقوم بإعداد 3 قطع من البيتزا الكبيرة تكفي أسرتك بكاملها فتابعوا معنا خطوات بيتزا بعجينة عشر دقائق.

عجينة 10 دقائق جاهزة. ربع كوب من جبن شيدر مبشور. نصف كيلو من جبن موتزاريلا. ربع كوب من جبن بارميزان. ربع كوب من زيتون الأسود. عدد 3 ثمرات من الفلفل الأخضر مقطعة قطع صغيرة. عدد 2 ثمرة من الطماطم مقطعة لقطع صغيرة من دون بذور ومصفاه. نصف كوب من صلصة بيتزا.

بعد صنع عجينة 10 دقائق وتخميرها على مرحلتين وتركها تختمر في الخطوة الأخيرة قومي بدهن صينية البيتزا.

تدهن بالقليل من الزيت أو يرش عليها القليل من الدقيق وتفرد العجينة بسمك نصف سم وتوضع في الصينية.

تكرر تلك الخطوة في كل العجينة حتى تنتهي من كل الكمية وبعد عمل البيتزا ضيفي على وجهها صلصة البيتزا.

تفرد على عجينة ويقطع عليها الجبن والزيتون والفلفل مقطع شرائح وطماطم مقطعة شرائح صغيرة بدون ماء.

بعد الانتهاء تغطى البيتزا لمدة 10 دقائق لحين تشخين الفرن على حرارة عالية عندما يسخن تدخل الصينية الفرن.

تأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج تماما ويذوب الجبنة وتقدم بيتزا محلات بعجينة 10 دقائق الرائعة.

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سنعد معكم كمية صغيرة من عجينة 10 دقائق، لتكون مناسبة فقط لفردين حتى يمكنك من خلالها أعتماد تلك الوصفة لعمل البيتزا أو حتى عمل مخبوزات للإفطار في الصباح فتابعوا معنا بالتفصيل طريقة عجينة عشر دقائق سريعة خفيفة.

نحتاج إلى عدد 2 كوب ونصف الكوب من الدقيق. ملعقة كبيرة حليب بودرة. رشة ملح صغيرة. كوب ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ربع كوب زيت نباتي.

يوضع كوب من دقيق مع الحليب البودرة والسكر والخميرة ورشة ملح صغيرة في وعاء عميق وتقلب مكونات معا.

ضعي الماء على خليط ويقلب حتى تختفي تكتلات الدقيق وتكون مزيج سلسل توضع العجينة في مكان دافئ تختمر لمدة 15 دقيقة.

ثم يضاف عليها كوب ونصف الكوب من الدقيق مع ربع كوب زيت على باقي مكونات المختمرة وتعجن جيدا.

استمري بالعجن حتى تحصلي على قوام عجينة ناجحة هشة وعند الضغط عليها تترك أثر ناعم على العجينة.

مكونات عجينة لفردينتحضير عجينة عشر دقائق لفردينعجينة 10 دقائق بدون حليب

عجينة عشر دقائق يعتمدها الكثير من المحلات والمطاعم التي تقدم المخبوزات المختلفة سواء حلو أو حادق، يرجع ذلك إلى إنها سهلة التجهيز وسريعة ودائما ناجحة ولا تفشل مع أحد وتعطي عجينة مخبوزات طرية قطنية الملمس ناعمة شكليها كما تحبي.

نحتاج إلى 5 كوب من دقيق الأبيض للمخبوزات. عدد 2 كوب من الماء الدافئ. 1/3 كوب سكر. خميرة فورية حبيات ملعقة ونصف كبيرة. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف كوب زيت. رشة ملح صغيرة.

في وعاء عميق يضاف عدد 2 كوب من الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ونصف كمية الماء الدافئ.

تترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر في مكان دافئ وتغطى وعندما تكون حبيبات على سطح العجينة تكون بذلك اختمرت.

يضاف عليها باقي دقيق مع بيكنج بودر والزيت وتعجن مع بعضها البعض حتى تكون عجينة لينة مطاطية القوام.

توضع العجينة على سطح صلب وتعجن كلها مع بعضها مرة أخرى لمدة 5 دقائق وتترك جانبا لحين استخدامها.

مقادير عجينة عشر دقائق سريعةتحضير عجينة العشر دقائق بدون حليبطريقة السينابون بعجينة 10 دقائق

من أفضل الطرق لعمل سينابون الهش تكون عن طريق استخدام عجينة العشر دقائق لكي يكون من أفضل أنواع حلويات لتجهيز سينابون بحشو القرفة لذا قمنا بتجهيز عجينة 10 دقائق لتحضيره في دقائق.

نحتاج إلى عدد 5 كوب من دقيق الأبيض المخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. عدد 3 ملاعق حليب بودرة ملاعق كبيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية. عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن. ربع كوب زيت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة طرية. كوب سكر بني. عدد 2 ملعقة قرفة كبيرة.

أولا يسخن الفرن على حرارة 180 درجة قبل البدء في تجهيز العجينة، في وعاء نقوم بخلط الدقيق مع الحليب والسكر والخميرة.

بنفس خطوات عجينة 10 دقائق السابقة بأخذ كمية من الدقيق ونضع عليها الخميرة والماء وتترك جانبا لمدة 10 دقائق.

ثم تكمل عملية تخمير بوضع باقي الدقيق والعجن جيدا لمدة 10 دقائق أخرى مع إضافة الزيت ورشة الملح.

بعد العجن الجيد تفرد العجينة على سطح مستو ويرش بالدقيق حتى لا تلتصق به العجينة وتأخذ شكل مستطيل.

تدهن تلك المستطيلات بالزبدة الطرية حتى تغطى تماما وعليها القرفة والسكر البني المجروش.

تلف العجينة على شكل رول وتقسم إلى حلقات متساوية ومتقاربة الحجم عن طريق قطعة من الخيط.

يدخل السينابون الفرن الساخن حتى يأخذ لون ذهبي ويكون قد نضج يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تماما يصب عليه الصوص.

نحتاج إلى 5 كوب دقيق أبيض. عدد كوب كبير من زبادي. كوب ونصف الكوب من ماء دافئ. عدد 2 ملعقة خميرة كبيرة حبيبات. ربع ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة كبيرة سكر. نصف كوب زيت نباتي.

نخلط ماء مع خميرة وسكر وملح وزبادي وزيت وتخلط بسرعة مع بعضها البعض، ثم يضاف دقيق وتعجن مكونات معا.

تخمير العجينة لمدة 10 دقائق يضاف باقي كمية الدقيق وتعجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة طرية.

يغطي وعاء عجينة ويترك لمدة عشر دقائق حتى يختمر، تفرد عجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتعجن لمدة 3 دقائق.

اقسم العجينة إلى كرات تفرد وتحشو بكمية مناسبة من الحشو، ويلف العجينة على شكل كرات وتغط عليها على هيئة أقراص.

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عجينة هشة للمخبوزات من دون تخمير أو عجن عن طريق استبدال الخميرة بالبيكنج بودر خميرة الحلويات الذي يعطي طعم وقوام هش لعدد من المخبوزات المختلفة وحشوها أيضا.

كوب ونصف الكوب من الدقيق. كوب من اللبن الزبادي. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف كوب من زيت النباتي. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

مكونات عجينة بيكنج بودر العشر دقائق