أبسط طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي بمكونات سهلة

بسكويت الشاي يكون من أنواع المخبوزات الشهية واللذيذة، هذا بجانب أنه يكون منتشر وشائع للغاية بين دول العالم بأكمله، هذا بجانب أن العديد من الأشخاص يحبون تناوله، بجانب أنه يشتمل على فوائد عديدة للغاية لا حصر لها، ومن الممكن أن يتم تناوله بجوار كوب من الشاي أو النسكافيه وغيره من المشروبات الأخرى، فمن الممكن تناوله بوجبة الإفطار وكذلك بين الوجبات الرئيسية الأخرى.

دقيق “٣ أكواب”.

سكر أبيض “كوب واحد فقط”.

عدد ٢ باكو من الفانيليا.

½ كوب لبن.

كوب واحد فقط من الزبدة.

بيضة واحدة حجمها كبير.

بيكينج بودر “ملعقة واحدة صغيرة”.

القليل من الملح.

في البداية قومي بخفق كلاً من البيض والسكر مع بعضهم البعض بشكل جيد بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بإضافة اللبن والدقيق والقليل من الملح والبيكينج باودر وتابعي التقليب جيداً وتابعي المزج إلى أن يتم التجانس.

قومي بعدها بفرد العجينة بشكل جيد على ورق زبدة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة بواسطة قطاعة البسكويت.

في النهاية قومي بإدخالها الفرن حتى مرور حوالي عشر دقائق إلى أن تنضج بشكل جيد، وفي النهاية قومي بتقديمه.

عدد ٢ كوب من الدقيق.

½ كوب زيت نباتي.

½ كوب سكر أبيض.

كذلك ½ كوب عصير برتقال.

القليل من الفانيليا.

باكو واحد فقط من البيكينج بودر.