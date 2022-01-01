الأكلة الشهية المميزة طريقة عمل الحواوشى في المنزل بكل سهولة

يعتبر الحواوشي من الأكلات البسيطة التي يحبها الجميع ومن ضمن الأكلات المشهورة في مصر والتي لا تحتاج إلى بذل مجهود ويعد من الأكلات اللذيذة والتي لها مذاق شهي وجميع الأطفال يفضلون تناول الحواوشي من المحلات ولكنه يكون غالي السعر وغير صحي على صحتهم لأنه يحتوي على كميات كثيرة جدا من الدهون وكذلك اللحمة تكون غير مضمونة لذلك يبحث الكثير من ربات المنزل على طريقة تحضير الحواوشى في المنزل حتى لا يضطرون إلى شرائه من الخارج، تابعوا معنا طريقة تحضير الحواوشي بأسهل الطرق.

أربع أرغفة بلدي

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

اثنين ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

اولا نحضر وعاء كبير ونضع به اللحم والفلفل الأخضر والفلفل الحار والبصل والملح والفلفل الأسود وجميع البهارات ثم نقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°.

ثم نقوم بفتح الخبز من الجانب ونحشيه بطبقة رفيعة من اللحم المفروم.

نقوم بدهن الخبز من أعلى وأسفل بالزبدة المذابة.

نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق بالزبدة ونضعها على نار هادئة ثم نقوم بتحميص الحواوشي على الجهتين حتى يكتسب اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بتغليف كل رغيف حواوشي بورق الزبدة ونضعه على شبكة الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتقديمه مع الطحينة أو السلطة الخضراء، وبالهنا والشفاء.

يجب أن تكون اللحمة المستخدمة من نوعية جيدة.

يفضل استخدام العيش البلدي الأسمر في تحضير الحواوشي لأنه من أفضل أنواع الخبز.

يجب أن تكون درجة حرارة الفرن متوسطة عند وضع الحواوشي بداخله.

عدم لف الأرغفة في ورق جرايد ولفها في ورق زبدة أو فويل.

يستحسن وضع جميع الأرغفة في صينية ونضع عليهم قطعة من الفحم المشتعل حتى تعطينا رائحة المشويات.

يكون لون الأرغفة بني وليس فاتح عند إخراجها من الفرن.

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