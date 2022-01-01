ما هي علامات الإصابة بسرطان الرئة في جميع مراحل المرض

علامات الإصابة بسرطان الرئة يعد هو السبب الرئيسي للوفاة التي تحصل نتيجة لمرض السرطان لدى الرجال والنساء، كما أن سرطان الرئة سبباً في عدداً كبير من موت الأشخاص سنويًا مقارنة مما يحصده سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد اللمفاوية، وسرطان الثدي معًا، ومع ذلك يمكن منع معظم الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة؛ نظرًا لأن التدخين مسؤول عن ما يقرب من 90٪ من جميع حالات سرطان الرئة فقد يكون خطر الإصابة وثيق الصلة بسرطان الرئة وسنوات تدخين السجائر، وأن الإقلاع عن التدخين بعد سنوات يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بسرطان الرئة، ويمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم عن طريق تجنب المخاطر الأخرى.

علامات الإصابة بسرطان الرئة

لا تظهر علامات سرطان الرئة في مراحله المبكرة في معظم الحالات، وعادة ما تظهر الأعراض عند وصول المرض إلى مرحلة متقدمة، ومن علامات سرطان الرئة ما يلي:

سعال يظهر لكنه لا يزول.

التغييرات في السعال المزمن الحالي أو سعال المدخنين.

السعال مصحوبًا ببلغم دموي، حتى لو كان صغيرًا جدًا.

ضيق في التنفس بالصدر.

بحة في الصوت.

متلازمة بانكوست، والتي تتمثل في الألم في منطقة الكتف وحولها بسبب ضغط الورم على الأعصاب.

متلازمة الوريد الأجوف العلوي، وهي حالة امتلاء في الرأس، وضيق في التنفس، وعروق بارزة في الصدر، ووذمة في الوجه.

أنواع سرطان الرئة

يتم تقسيم الأطباء سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين بناءً على شكل الخلايا السرطانية التي تظهر تحت المجهر، لذا يتخذ الأطباء قرارات بشأن طريقة العلاج المناسبة في كل حالة على حدة، وهي كالتالي:

1. سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (Small cell lung cancer)

يُعرف أيضًا باسم ورم الشوفان الخبيث، وفي معظم الحالات يظهر فقط عند المدخنين الشرهين.

هو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

2. سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (Non – small cell lung cancer)

إنه اسم عام وكامل لعدة أنواع من سرطان الرئة التي تتصرف بشكل مشابه.

بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي وسرطان الخلايا الكبيرة.

درجة lA

اخترق اللوكيميا في هذه المرحلة أنسجة الرئتين بحد أقصى 3 سنتيمترات لكنه لم ينتشر بعد إلى السرطانات القريبة.

درجة lB

اللوكيميا في هذه المرحلة (دخل السرطان إلى أنسجة الرئتين بقطر من 3 إلى 5 سنتيمترات، لكنه لم ينتشر بعد إلى السرطان.

درجة IIA

في هذه المرحلة من النمو السرطاني بمقدار 5-7 سنتيمترات ط، ودخل السرطان الورم بالقرب من نفس جانب الورم، لكنه لم يدخل بعد في جدار الصدر.

مراحل سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة