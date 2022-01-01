عمل شاورما الدجاج بالمنزل أحلى من المطاعم بكل أسرارها وتكاتها

شاورما الدجاج نجد أنها من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث طعمها اللذيذ ومذاقها الشهي كما أنها تعتبر مصدر هام من البروتين المفيد لجسم الإنسان كما يحتوي أيضا على فيتامين د الذي يفيد في تقوية العظام والأسنان وذلك الحديد الذي يقي الجسم من فقر الدم، لذلك سنعرض لكم أفضل الوصفات لعمل شاورما الدجاج من خلال موقعنا حتى تتمكن ربة المنزل من تجهيز الوصفة بكل سهولة لأسرتها.

طريقة عمل شاورما الدجاج

شاورما الدجاج من الأكلات اللذيذة التي يسهل تحضيرها في المنزل وبمكونات بسيطة ومتوفرة وتتمثل مكوناتها في الآتي:

4 قطع من صدور الدجاج مقطعة شرائح صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم تقع شرائح خفيفة.

2 قرن فلفل ألوان مقطعة قطع صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

6 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

في بضع دقائق سوف نعد لكم في مقالنا هذا خطوات عمل الشاورما، وهي كالآتي: