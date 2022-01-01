هتعملى كريم كولاجين طبيعي.... قولي وداعاً للتجاعيد ومشاكل البشرة بكريم غني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود

كريم غني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود، يعد كريم الخميرة والحليب لشد البشرة والخدود من أفضل الوصفات التي يجب أن تستخدمها النساء للتخلص من الوجه الشاحب وآثار التجاعيد والحصول على وجه ممتلئ تشع منه النضارة وهو من المواد الطبيعية التي تحافظ على البشرة بعكس الكريمات التي تدخل بها مواد كيميائية ضارة، لذا من خلال تلك السطور سوف نتعرف على أفضل الوصفات باستخدام الخميرة لنفخ الخدود.

كريم غني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود

يعتبر هذا الكريم فعال جداً في تفتيح وترطيب البشرة وحل جميع مشاكل البشرة

ملعقتين من الخميرة الفورية ويمنع استخدام خميرة البيرة.

مقدار ربع كوب من اللبن الدافئ.

المكونات كريم الخميرة واللبن لتفتيح الوجه

نحضر طبق ونقوم بوضع الخميرة مع اللبن الدافئ ونتركها حتى تتخمر وتذوب لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد الوقت نقوم بتوزيع الخليط على الوجه وخاصة أماكن الخدود وأماكن ظهور التجاعيد و حول العيون.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى تجف الخميرة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من آثار الخليط ثم نستخدم أي كريم مرطب موجود لدينا وتكرر التجربة يومًا بعد يوم ونلاحظ الفرق في انتفاخ الخدين وتورد الوجه.

طريقة تحضير كريم الحليب لشد البشرة

كريم الخميرة والحليب لشد البشرة ونفخ الخدود

ويستخدم في هذه الوصفة مع الخميرة والحليب النشا حيث تعطي المكونات شد الوجه والتخلص من الشحوب والهالات والمكونات المستخدمة هي:

مكونات كريم الخميرة لنفخ الخدود

لتحضير كريم الخميرة يجب إحضار هذه المكونات كما هو موضح وهي:-

مقدار ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من الخمسة الفورية.

تنقع الخميرة في كوب الحليب حتى تذوب ويمكن استخدامها.

بعد ذوبان الخميرة نقوم باضافة النشا ونقلب المكونات حتى تتجانس.

نقوم بوضع الخليط على الوجه وننتظر حتى يجف ويصبح مثل الماسك الجاف.

بعد أن يجف نقوم بغسل الوجه بالماء كي نزيل الخليط من الوجه ثم نمسح الوجه بقطنة بها ماء ورد.

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونفخ الخدود

يفضل استخدام كريم مرطب بعد الخليط حتى يقوم بترطيب البشرة.

طريقة تحضير كريم الخميرة لنفخ الخدود