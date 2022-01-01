أقوي وصفة لتبييض البشرة: سر بياض سيزول سواد 20عام لبياض كالثلج2022

سوف نقدم لكم أقوي وصفة لتبييض البشرة ، حيث يعد من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للخليط، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الخليط المعجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, وسوف تقضي علي سواد 20عام, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل أقوي وصفة لتبييض البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة2022

مكونات عمل أقوي وصفة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد سوف تقضي علي سواد 20عام

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير أقوي وصفة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث معالق من حبة البركة المطحونة.

نصف معلقة من عصير الليمون.

معلقة من كريم ميبو.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير اقوي وصفة في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وحبة البركة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد وكريم ميبو ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-