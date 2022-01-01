عمل مندى اللحم الضانى السعودى باسرار التتبيلة الجبارة الجديدة والوصفة الاصلية على طريقة المطاعم

يعتبر مندى اللحم الضانى السعودى من الأطباق المشهورة والمميزة فى الدول العربية والخليج. وهو من الاكلات الشهية واللذيذة والتى تقدم فى معظم المناسبات وفى الاعياد والافراح حيث يتميز المندى بانه يحتوى على العديد والكثير من الفوائد الصحية .وتعتبر وصفة المندى من الوصفات اللذيذة مع الأرز البسمتى واللحم والتى يمكن تحضيرها بسهولة. طريقة المندى نذكرها بالتفصيل فى الخطوات التالية.

طريقة عمل مندى اللحم الضانى السعودى

حتى نحصل على وجبة مميزة ورائعة الطعم والمذاق علينا اتباع الخطوات والمكونات اللازمة

كيلو ونصف من اللحم الضانى.

حبة من البصل مبشورة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

خمس حبات من الفلفل الأخضر.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة من الزنجبيل.

مع ملعقة من الكزبرة الناعمة.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من القرفة.

كذلك ملعقة من الحبهان.

ملعقة من جوزة الطيب الناعم.

ثم ملعقة من الكركم أو الزعفران.

مع ملعقة من القرنفل.

خمس حبات من ورق اللورى.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة من الزبدة.

كيلو من الأرزالبسمتى طويل الحبة.

المكونات والمقادير

فى وعاء عميق نضع ملعقة من الزبدة ثم نضعة على نار متوسطة ونضع فية الهيل والقرنفل والفلفل الاسود والكزبرة والكمون.

اضافة ورق اللورى وجوزة الطيب والقرفة تقلب المكونات جيدا حتى تخرج رائحة المكونات.

يتم رفعها من على النار ويتم وضع قطع اللحم فى الخليط وتقلب جيدا ثم نضيف الملح مع التقليب.

ثم نضع الوعاء فى الثلاجة ثلاث ساعات حتى تتبل اللحمة جيدا فى الخليط.

طريقة تتبيل اللحمة السريةطريقة تسوية اللحمة والارز

تختلف طرق تسوية اللحمة سواء بالسلق او فى الفرن اوالسلق ثم تحميرها وكذلك اختلاف طرق تسوية الارز .

نحضر وعاء ونضعة على نار متوسطة ثم نضع قليل من الزيت ثم اضافة البصل ويقلب حتى يصفر لونة.

اضافة الثوم والفلفل الاسود والملح والبهارات والزنجبيل مع التقليب خمس دقائق ثم نضع قطع اللحمة فى الخليط.

تقلب المكونات من خمس دقائق الى عشر دقائق حتى يتغير لون قطع اللحمة.

بعد ذلك نقوم باضافة الماء الى المكونات بكمية كافية لسلق اللحمة وتسقية الارز بعد ذلك ما يعادل اربعة لتر من الماء.

بعد نضج اللحمة ترفع من على النار وتصفى من المرق ثم نحضر صينية الفرن وترص قطع اللحمة فيها.

نقوم بوضع صينية الفرن فى الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة عالية 180 درجة وتترك حتى تتحمر اللحمة.

ثم نخرج صينية اللحمة من الفرن وتوضع قطع اللحمة على الارز ونرش المكسرات على الارز.

طريقة تسوية اللحمة

يتم غسل الأرز عدة مرات حتى يصبح الماء صافيا ثم ينقع فى الماء ربع ساعة.

نقوم بتصفية مرق اللحمة ثم نضع المرق على النار حتى يغلى. ونقوم باضافة الارز الى المرق بعد تصفيته من ماء النقع.

يتم ضبط كمية الماء المناسبة للأرز مع الملح يترك الارز على نار متوسطة عشرين دقيقة حتى يتشرب الارز الماءز

نقوم بوضع الكركم على سطح نصف الأرز مع تقليبه خفيفة للكركم فى نصف كمية الأرز فى الوعاء ويترك الأرز حتى تمام النضج.

يتم إفراغ الأرز فى صينية تقديم الطعام بواسطة ملعقة كبيرة حيث يتم أخذ جزء من الارز الابيض ويوزع على صينية الطعام.

ثم توزيع جزء من الارز الأصفر وهكذا حتى يتم وضع الأرز فى صينية الطعام.

بعد ذلك توضع قطع اللحمة المحمرة والمكسرات والزبيب على الارز ويقدم بعد ذلك بجانب السلطات.

فى حالة الرغبة فى ان يكون الارز كلة اصقر يتم وضع الكركم مع ماء تسوية الارز.

طريقة تسوية الارز البسمتى الابيض مع الاصفر