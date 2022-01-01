من كيلو لحمة عملت 3 كيلو كفتة الأزر من غير ما تفك ولا تكش منك أسهل وانجح كفتة روعة

كفتة الأزر من غير ما تفك ولا تكش منك، هي خليط من اللحم والأرز وتكون ذو طعم رائع وتقدم في الولائم، وأشهرها عندما نقوم بوضعها في الصلصة، ونأكلها مع كثير من الوجبات وتعتبر وجبة كفتة الأرز وجبة من قديم الزمان ولهذا الوقت يعشقها الكثيرون.

كفتة الأزر من غير ما تفك ولا تكش منك

كيلو من اللحم البتلو المفرومة الخالية من الدهون.

3 أكواب من الأرز الأبيض المغسول والمطحون.

4 بصلات صغيرة الحجم.

حبة ثوم كاملة مقشرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من ألشطه الحمراء.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة البودرة.

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف المطحون.

حزمة شبت.

وحزمة كزبرة.

حزمة بقدونس.

حبتان من البطاطس اختياري فالبعض يضعها والآخر لا والنتيجة واحدة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

4 حبات طماطم.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقة من الزبدة.

6 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملح وفلفل حسب احتياجك.

نضع حبات البصل والثوم كامل وحزمة شبت وحزمة الكزبرة وحزمة البقدونس في محضر الطعام أو الكبة ونخلط جيدا جدا.

في وعاء نضع اللحم المفروم مع الأرز المطحون ونقلب جيدا حتى يمتزجا.

نضع الخضروات على اللحم المفروم و الأرز ونقلب جيدا جدا، نضيف ألشطه والكمون والملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب

يفضل استخدام اليد في التقليب للتأكد أن جميع المكونات امتزجت جيدا مع بعضها البعض.

بعد التأكد من أن المكونات امتزجت جيدا نقوم بتشكيلها على هيئة أصابع متساوية.

كفتة الأرزطريقة تجهيز كفتة الأرز

نقوم بقليها في زيت بكمية كثيرة.

نقوم بتحضير الصلصة، في وعاء علي النار نضع ملعقة الزبدة ونضيف الثوم، نقلب حتى يتغير لون الثوم ذهبي.

نضيف البصلة ونستمر فى التقليب،

نضع الطماطم بعد ضربها في الخلاط ونضع الملح والفلفل ونقلب، ننتظر خمس دقائق حتى يثقل قوامها، نضيف أكواب الماء وننتظر حتى تغلى.

نضع أصابع الكفتة في الطماطم ونزيد الملح حسب الرغبة، ندعها تغلي حتى تستوي الكفتة.

نضعها في طبق تقديم ونرش عليها بعض البقدونس، تقدم مع رز أو مكرونة وبألف صحة وهنا.

مع العلم أن البعض قد يضع أصابع الكفتة وهي نيئه والبعض قد يقليها في الزيت أولا.