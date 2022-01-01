طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بمكونات سهلة وبطعم مقرمش ولذيذ

بسكوت الشاي من أهم أنواع البسكوت، التي يحبها الكثير من الناس، فهو بسكوت سادة لا يحتوي على أي حشو، ويتم تناوله مع العديد من المشروبات المختلفة والعصائر، ولكن في المعتاد أنه يتم تناوله مع كوب الشاي الساخن اللذيذ في وقت الصباح، ليعطي طاقة ونشاط، ويمكن تجهيز وتحضير بسكويت الشاي فى المنزل بكل سهولة، باتباع خطوات محددة وطريقة التحضير سوف نتعرف عليها من خلال المقال.

طريقة تحضير بسكوت الشاي المقرمش اللذيذ

مكونات بسكوت الشاي تتواجد في كل منزل بشكل دائم، لذلك فسوف يتم تحضيره بكل سهولة وبدون احتياج إلى تكاليف، كما أنه من انواع البسكوت الخفيفة على المعدة، ويمكن تشكيله بالعديد من الأشكال المختلفة، وخطوات تحضيره كالآتي:

عدد اثنين من البيض.

كوب من السكر الناعم.

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج باودر.

احضري وعاء مناسب الحجم، أضيفي بداخله البيض.

اخفقي البيض بالمضرب الكهربائي جيدًا، واضيفي ملعقة من الفانيليا أيضًا.

بعض خفق البيض أضيفي إليه السكر والزيت أيضًا.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يتم التجانس بشكل كامل.

أضيفي مرة أخرى إلى المكونات الزبادي وايضًا البيكنج باودر.

اخلطي المكونات جيدًا بشكل مستمر، وسوف يتكون خليط كريمي.

أضيفي إلى هذه المكونات الدقيق بعد نخله وتجهيزه واضافة رشة ملح إليه.

إضافة الدقيق لابد أن تتم بشكل تدريجي، ثم ابدئي بالعجن باليد جيدًا.

استمري حتى تشكيل عجينة متماسكة ناعمة وطريقة.

افردي العجينة على سطح صلب جيدًا بسمك مناسب.

قوم بتشكيل وتقطيع العجينة بالسكين أو بقطاعة البسكوت إلى الأشكال المرغوب فيها.

احضري صينية مناسبة الحجم، قومي بوضع ورق الزبدة في الصينية.

أضيفي بداخلها قطع البسكوت.

رصي البسكوت بمسافة بسيطة بين البسكوتة والأخرى.

ادخلي الصينية بداخل الفرن في رف متوسط على درجة حرارة١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يتم تغير لون وجه البسكوت إلى اللون الذهبي، وذلك لمدة لا تزيد عن ١٠ دقائق، ويصبح جاهز.

اخرجي البسكوت من الفرن.

ضعي البسكوت في طبق التقديم.

غطي البسكوت حتى يصبح مقرمش.

يمكنك تناول البسكوت مع كوب الشاي.

مكونات بسكويت الشايطريقة التحضير