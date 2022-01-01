جربي وصفة كيكة الكريسماس اللذيذة بخطوات بسيطة في المنزل

تعتبر كيكة الكريسماس ، هي نوع من أنواع كعك عيد الميلاد وغالباً يتم تقديمه في وقت عيد الميلاد في العديد من البلدان، وهي كعكة مصنوعة من الفواكه المجففة أو المسكرة أو المكسرات، ويتم تقديمها في حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد، وهي من أنواع الكيك المميزة جداً والأشهر علي الإطلاق المرتبطة بالكريسماس، يتمتع هذا النوع من الكيك بطعم مختلف وللذيذ وقوام هش وخفيف، ويتكون من مكونات صحية ومفيدة ومغذية للجسم، وشكل جذاب وجميل ورائع، لا تأخذ هذه الكعكة وقتاً طويلاً عند إعدادها، هي كعكة للذيذة وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ويمكن تقديمها بجانب مشروبات باردة ومختلفة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الكريسماس في المنزل بخطوات سهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل كيكة الكريسماس

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الكيكة الجميلة وهي كالاتي:-

300 جرام من الدقيق الأبيض.

فواكه مجففة.

زبيب.

عصير حبة من الليمون.

مشمش مجفف وكريز.

لوز مقطع شرائح.

ربع كوب من الحليب.

معلقة صغيرة قرفة.

300 جرام سكر بني.

نصف معلقة بكينج بودر.

رشة ملح.

4 بيضات.

معلقة كبيرة من الكاكاو.

صفار بيضة.

300 جرام من الزبدة.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كيكة الكريسماس اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة جداً وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بنخل الدقيق جيداً، ثم نضيف الكاكاو والملح وبكينج بودر والقرفة، ويتم مزج المكونات جيداً مع بعض. ثم يضاف إلي الخليط الفواكه المجففة واللوز والكريز، والزبيب والمشمش ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يخفق بالمضرب كلاً من السكر والزبدة معاً في وعاء أخر، ثم يضاف إلي خليط البيض ويتم الاستمرار في الخفق، إلي الحصول علي خليط ناعم. ثم يضاف خليط الدقيق والفواكه المجففة إلي المزيج السائل، مع إضافة الحليب تدريجياً مع التقليب. بعد ذلك يصب خليط الكيك في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتوضع الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة متوسطة، حتي تمام النضج. ثم تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح الكيك

هناك عدة نصائح يجب أتباعها لضمان نجاح وصفة الكيك في المنزل وهي كالاتي:-