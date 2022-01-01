أسرار نجاح كيك الشاي أعملي كيكة الشاي الاقتصادية بطريقة سهلة وصحية ولذيذة

كيكة الشاي نوع من انواع الكيكة الخفية الهشة التي يتم تحضيرها بغرض تناولها كوجبة إفطار كل صباح، تتكون من بعض المكونات البسيطة، لذلك يمكن تجهيزها في أي وقت، فهي وجبة مليئة بالفيتامينات، كما أنها مشبعة أيضًا يحبها الاطفال والكبار، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي بخطوات بسيطة جدًا ولا تتعدى الدقائق في تجهيزها.

طريقة تجهيز كيكة الشاي بكل سهولة في المنزل

كيكة الشاي من أكثر الأنواع التي يتم تحضيرها في المنزل بشكل دائم، فهي الأكثر شهرة من كل الانواع الاخرى، ويرجع ذلك لقلة تكاليفها وطعمها الجميل وطريقة تحضيرها كالآتي:

كوبين من الدقيق.

الأبيض الفاخر للحلويات.

رشة ملح.

ملعقتين من البيكنج باودر.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات كبار الحجم، بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من الفانيليا.

انخلي الدقيق في وعاء مناسب غويط.

أضيفي إليه رشة الملح.

قلبي المكونات اضيفي البيكنج باودر، واعيدي الخلط حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر غويط أضيفي الزيت، واضيفي إليه السكر.

احضري المضرب الكهربائي.

اخلطي المكونات بسرعة عالية.

استمري حتى يذوب السكر ويعطي قوام كريمي ناعم.

أضيفي اللبن الحليب، واعيدي الضرب مرة أخرى جيدًا.

أضيفي إليه البيض أيضًا واعيدي الخلط مرة أخري مع إضافة الفانيليا الان الى المكونات.

أضيفي الدقيق إلى هذا المكونات التي تم تجهيزها، ولكن بشكل تدريجي للمكونات

استمري بخلط المكونات مع بعض حتى يتم التجانس وتصبح عجينة ذات قوام ثقيل سائل.

احضري صينية مناسبة الحجم.

رشي الصينية بقطرات من الزيت.

رشي فوق الزيت دقيق، حتى يتم تبطين الصينية.

صبي الخليط داخل الصينية.

اتركي الصينية حتى ترتاح قليلًا.

ادخلي الصينية داخل الفرن الذي تم تجهيزه من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركي الصينية في الرف الاوسط حتى لا تتعرض للاحتراق.

اتركي الصينية لمدة نصف ساعة.

اختبري نضج الكيكة بخلة أسنان.

اخرجي الصينية من الفرن بعد ذلك.

اتركيها حتى تبرد.

اقلبي الكيكة في طبق.

قطعي الكيكة ويتم تناولها بعد ذلك مع الشاي الساخن بألف هنا وشفا.

مكونات كيكة الشايطريقة التحضير