خلطة لأنبات الشعر في سبع أيام بمكونات طبيعية واسباب الصلع وتساقط الشعر

دائما ما تعاني السيدات والبنات من تساقط الشعر ومن خفته ومن فراغات التي بين شعر وكم جربو خلطات من الزيوت وزيوت عالمية وبمبالغ عالية ومع ذلك نشتري ونركض حول كل من قال لنا اننا سوف نتخلص من تساقط الشعر أو سوف ينبت الشعر مجددا ولكن دون جدوى ، ولكن لا حياة مع اليأس جئنا اليكم بخلطة تنبت الشعر في سبع أيام فقط ، فهل يعقل هذا أم أنه حلم ؟ لا لم يكن حلما بعد اليوم أنها خلطات طبيعي هيا لنتعرف عليها سويا

التوتر الزائد أو مرض

مسببات الصلع و تساقط الشعر

الضغط والتوتر والقلق المفرط يتسببان في وقف نمو الشعر وتساقطة فالاعصاب واالحالة النفسية لهم مؤثر قوي علي الشعر والبشرة

الحمل والولادة

تعب الحمل والهرمونات قد يتسبب في تساقط الشعر ونموه وتلاحظين ذالك بعد ولادتك وليس قبل

فيتامين أ

لكل فيتامين له جرعة محددة لاتزيد عنها ، أن زادت سوف تسبب أضرار كثيره لذا لايفضل الاسراف في تناول الفيتامينات وخصوصا فيتامين أ ممكن يسبب تساقط الشعر

قلة تناول البروتينات

ونلاحظ هذا عند عمل حمية غذائية ومع اتباع نظام خالي من البروتينات وهذا يسبب تساقط الشعر أيضا

هرمونات الذكر والأنثي

أيضا تساقط الشعر له علاقة بالهرمونات سواء كانت للسيدات أو الرجال

بعد الكشف والفحص والتحاليل يجب أخذ العلاج الذي يصفه الطبيب

يجب أخذ الفيتامينات اللازمة لنمو الشعر وأنواعها عدة منها الحديد والزنك وفيتامين c و d ،من الممكن يتم زرع الشعر ولذالك متخصصين واطباء متخصصة ، كما يمكن أستخدام الليزر لتنشيط البصيلات وأنباتها.

طرق علاج التساقط طبياًخلطات طبيعية لأنبات الشعر في سبع أيام

ماء البصل

يحتوي البصل علي الكبريت مما يساعد في أنتاج الكولاجين بالانسجة ، ولذا انه علاج فعال للغاية في أنبات الشعر

طريقة أستعماله

نقوم ببشر البصل ونعصره ، ثم نأخذ العصر ونضعه في بخاخ ونرشه ع فروة الراس ونتركه لمدة عشر دقائق ومن ثم نغسله بالشامبو الخاص بك

حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على الحديد والدهون والبوتاسيوم المفيدين لنمو الشعر ويعتبر علاج فعال جدا

ولأفضل النتائج لا تشتري حليب جوز الهند بل استخرجيه من جوز هند الطبيعي ،يوضع على فروة الرأس لمدة ست ساعات ثم يغسل

خل التفاح

يعمل خل التفاح على ضبط حموضة الشعر ويقوم بتنظيف فروة الشعر ويعجل من نمو الشعر

في علبة بخاخ ضعي بعض من خل التفاح ومعه كمية مناسبة من الماء الدافئ ويستعمل كتونر بعد غسيل الشعر بالشامبو

البيض