صبغ الحواجب بالحنة في المنزل بطريقة سهلة وبدون ضرر لحواجب أكثر جاذبية

تذهب العديد من الفتيات إلى مراكز التجميل من أجل صبغ الشعر والحواجب بمبالغ باهظة، كما أن أنواع الصبغات في أغلب مراكز التجميل يستخدمون أنواع صبغات رديئة، لذلك يمكنك صبغ حواجبك بأقل التكاليف، وبمواد طبيعية لن تضر حواجبك، وتعمل على كثافتها أيضاً، وذلك بإستخدام الحنة مع إضافة بعض المواد الطبيعية الأخرى، وسوف نقوم بعرض بعض خلطات الحنة لصبغ الحواجب في المقال.

صبغ الحواجب بالحنة في المنزل وبمكونات متوفرة لديك

تعد الحنة من المواد الطبيعية والتي يتم إستخدامها في تغيير لون الشعر، والتي تفيد الشعر لإحتوائها على مواد مغذية لبصيلة الشعر، وإليك خلطات صبغ الحواجب بالحنة.

الحنة وعصير الليمون لصبغ الحواجب في المنزل

قومي بصبغ حواجبك بالحنة والليمون في منزلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالات التجميل، وإحصلي على حواجب باللون المناسب لك، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الحنة باللون الذي تريدينه.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الدافئ للعجن.

فرشاة حواجب نظيفة.

طريقة التحضير

قومي بتمشيط حواجبك بإستخدام فرشاة الحواجب.

ضعي ملعقة الحنة في طبق صغير.

أضيفي عصير الليمون الدافئ إليها.

قلبي المكونين جيداً.

حددي حواجبك بإستخدام قلم حواجب.

إفردي الحنة على شعر الحواجب.

إتركيها حتى تجف تماماً، وتصل إلى اللون المناسب الذي تريديه.

بللي قطعة قطن بالماء وأمسحي الحنة برفق.

إغسلي حواجبك بالماء الدافئ.

قومي بغسل شعر الحواجب بالغسول.

إشطفى الشعر بماء فاتر.

إذا كان هناك زيادات قومي بمسحه بالكريم.

الحنة و بودرة الأملا لصبغ الحواجب

بودرة الأملا مع الحنة تصبغ الحواجب باللون الذي تحبيه، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ربع ملعقة من الحنة باللون الذي تحبيه.

ربع ملعقة من بودرة الأملا.

عصرة ليمون.

ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير