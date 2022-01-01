6 طرق سهلة لحماية الأطفال من كورونا خلال احتفالات الكريسماس

يحتفل مئات المصريين في الوقت الحالي برأس السنة الميلادية، وذلك من خلال التجمع مع الأصدقاء والعائلة وتناول الأكلات المفضلة والحلويات، وكل ذلك على الرغم من أنه وسيلة للاحتفال والشعور بالسعادة، إلا أنه قد يكون سببًا في مرور البعض بأيام صعبة بعد ذلك، حيث أن الفترة الحالية تمر مصر بالموجة الرابعة من فيروس كورونا التاجي، وهذا يتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصةً الأطفال، حيث أنهم من الفئات الأكثر عرضة للعدوى، ولذلك يجب على الأهتمام برعاية الطفل طوال فترة الاحتفال التي تمتد لعدة أيام، مع اتباع نصائح وزارة الصحة والسكان، التي قدمتها مؤخرًا للحفاظ على الأطفال من فيروس كوفيد -19 والمتحورات بالكامل.

طرق حماية الأطفال من كورونا

وقدمت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح للأمهات يمكن الاستعانة بها لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا خلال الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وهي:

ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي عن الآخرين، ويجب أن لا تقل مسافة التباعد عن متر حتى داخل المنزل. حصول الطفل على أحد لقاحات فيروس كورونا إذا كان من 12 إلى 18 عامًا، وفي حالة عدم الرغبة في الحجز عبر موقع الصحة، يمكن التوجه لأحد أكشاك التطعيم، للحصول عليه خلال دقائق. منح الأطفال أطعمة صحية على مدار اليوم؛ لأنها تزيد من قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى. عدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة خلال الاحتفال بالكريسماس، ويفضل فعل ذلك في الأيام العادية أيضًا. تشجيع الطفل على استخدام الكمامة طوال فترة الاحتفال؛ لتقليل العدوى، ويجب استخدامها بشكل صحيح من خلال تغطية الأنف والفم جيدًا. تنظيف اليدين عدة مرات خلال الاحتفال، خاصةً بعد لمس الأسطح.

نصائح لتقوية مناعة الأطفال

وبعيدًا عن الاحتفال، يجب أن تحرص الأم على تقوية مناعة الطفل حتى يكون قادرًا على محاربة العدوى في حالة الإصابة بها أو التعامل مع المصابين، وفعل ذلك سهلًا ولكنه يحتاج إلى 4 أشياء، وهي: