سر عمل الهمبرجر بمكونات بسيطه و نتيجه رائعه مثل المطاعم

الهمبرجر من أشهر الأكلات التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار أيضاً، ويفضلون تناولها في مطاعم الوجبات السريعة و الجاهزة، ولكن من خلال السطور القادمة سنوضح لكى سر تحضير الهمبرجر في المطاعم، لإعداده في المنزل، بطريقة سهلة ومضمونة وبطعم شهى ولذيذ.

مكونات الهمبرجر

نصف كيلو مفروم مزود بالدهن

2 ملعقة كبيره صويا صوص

2 ملعقة كبيره كاتشب

2 ملعقة كبيره مسترده

ملح وفلفل اسود

بصل وثوم بودر

شرائح بصل

طماطم

خس

خيار مخلل

جبنه صفراء

زبده

زيت

صوص الهامبرجر (2 ملعقة كاتشب- 2 كلعقة مايونيز- ملعقة من الخل)

طريقة تحضير الهمبرجر

في البداية يتم تحضير جميع المكونات، حتى تصبح جاهزة، فبعد تحمير الهمبرجر يجب وضعه في السندوتشات وتقديمه حتى يكون لذيذ و شهى.

قومي بتقطيع جميع الخضروات من طماطم وبصل وخس إلى شرائح متساوية، ثم قومي بوضع ملعقة من الزبدة في طاسة على نار متوسطة، وقومي بتشويح شرائح البصل بها.

قومي بتسخين الخبز المستخدم في الزبد بعد تشويح البصل، ليكون طعمه مميز.

ثم ابدئي في تحضير صوص الهمبرجر من خلال إضافة 2 ملعقة من الكاتشب، إلى 2 ملعقة من المايونيز، إلى ملعقة من الخل أو المستردة، وتقلب جميع المكونات السابقة، حتى تمتزج تماماً.

بعد تحضير جميع مستلزمات الهمبرجر، يتم إعداد اللحم بالطريقة المميزة.

في وعاء عميق، قومي بإضافة نصف كيلو من اللحم المفروم الذى يحتوى على دهون، ثم قومي بوضع 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص، وملعقتين من الكاتشب، وملعقتين من المستردة وملعقة من البصل والثوم البودر

يتم خلط المكونات السابقة معاً، مع مراعاة عدم العجن لفترة طويلة، ثم قومي بتشكيل قطع الهامبرجر إلى دوائر متوسطة الحجم والسمك.

ثم قومي برش التوابل من ملح وفلفل أسود على كل قطعة من قطع الهامبرجر.

توضع كمية قليلة من الزيت في طاسة على نار متوسطة، ثم توضع قطع الهامبرجر، وتترك لعدة دقائق على كل جانب حتى يتحمر.

ثم قومي بوضع شرائح الجبن على شرائح الجبن، وتغطية الطاسة، حتى تذوب الجبن.

ثم يتم تحضير ساندوتش الهمبرجر من خلال وضع الصوص ثم إضافة شرائح الخس ثم الطماطم، ثم توضع قطعة الهامبرجر ويضاف عليها الخيار المخلل وشرائح البصل، ثم توضع الطبقة الأخيرة من الخبز، ويقدم بجانب البطاطس المحمرة.