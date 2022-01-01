طريقة صبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية من مطبخك

صبغ الشعر باللون البنى تعشق الكثير من السيدات تغيرات لون الشعر لأكثر من مرة، كتغير وتجديد في المظهر أو لتغطية الشعر الأبيض، ولكن يحذر الأطباء وخبراء العناية بالشعر من استخدام الصبغات التي تحتوي على كيماويات على الشعر، لما لها من مخاطر عديدة تتسبب في الكثير من المشكلات للشعر، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنقدم لكي أفضل طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البنى.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من القرنفل
- كوب ماء دافئ
- 2 ملعقة كبيرة من البن
- ملعقة كبيرة نسكافيه
- ملعقة كبيرة كاكاو
- 2 ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية
- عصير ليمونه
طريقة إعداد صبغة الشعر باللون البني
لإعداد صبغة الشعر الطبيعية باللون البنى، سنقوم باستخدام المكونات السابقة التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة و المغذية للشعر، بالإضافة إلى إنها تضفي على الشعر اللون البنى اللامع، وتقضى على الشعر الأبيض بصورة كبيرة، و لتحضير الصبغة كل ما عليك هو :
- توضع 2 ملعقة من القرنفل أو المسمار في كوب من الماء الدافئ وتغطي، وتترك منقوعة لمدة يومين كاملين.
- ثم يتم تصفية القرنفل واستخدام المياه التي نقعه بها.
- ثم في وعاء عميق، قومي بوضع ماء منقوع القرنفل، ثم يضاف إليه 2 ملعقة كبيرة من البن، ويقلب جيداً حتى يختلط المكونان معاً، بعد ذلك قومي بتصفية الخليط للتخلص من حبيبات البن نهائياً، حتى لا تلتصق بالشعر.
- ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان على الخليط السابق، ثم تضاف ملعقة كبيرة من الكاكاو البنى الفاتح.
- قومي بخلط جميع المكونات السابقة، حتى تمام الذوبان، ثم قومي بوضع 2 ملعقة من الحنة الطبيعية، وقومي بتقليب المكونات حتى تمتزج ويكون قوامها متوسط.
- بعد ذلك تغطى الوصفة السابقة جيداً بغطاء محكم، وتترك لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تختمر.
- بعد ذلك قومي بإضافة عصير ليمونة إلى الوصفة السابقة، ثم توضع على الشعر.
- يقسم الشعر إلى أجزاء متساوية ويوضع عليها الصبغة الطبيعية من الجذور إلى الأطراف وتترك لمدة 3 ساعات، ثم قومي بغسل الشعر بالطريقة الطبيعية باستخدام الماء و الشامبو والبلسم، و شطفه جيداً للتخلص من أي بقايا الحنة تماماً.
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صبغ الشعر باللون البنى تعشق الكثير من السيدات تغيرات لون الشعر لأكثر من مرة، كتغير وتجديد في المظهر أو لتغطية الشعر الأبيض، ولكن يحذر الأطباء وخبراء العناية بالشعر من استخدام الصبغات التي تحتوي على كيماويات على الشعر، لما لها من مخاطر عديدة تتسبب في الكثير من المشكلات للشعر، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنقدم لكي أفضل طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البنى.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من القرنفل
- كوب ماء دافئ
- 2 ملعقة كبيرة من البن
- ملعقة كبيرة نسكافيه
- ملعقة كبيرة كاكاو
- 2 ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية
- عصير ليمونه
طريقة إعداد صبغة الشعر باللون البني
لإعداد صبغة الشعر الطبيعية باللون البنى، سنقوم باستخدام المكونات السابقة التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة و المغذية للشعر، بالإضافة إلى إنها تضفي على الشعر اللون البنى اللامع، وتقضى على الشعر الأبيض بصورة كبيرة، و لتحضير الصبغة كل ما عليك هو :
- توضع 2 ملعقة من القرنفل أو المسمار في كوب من الماء الدافئ وتغطي، وتترك منقوعة لمدة يومين كاملين.
- ثم يتم تصفية القرنفل واستخدام المياه التي نقعه بها.
- ثم في وعاء عميق، قومي بوضع ماء منقوع القرنفل، ثم يضاف إليه 2 ملعقة كبيرة من البن، ويقلب جيداً حتى يختلط المكونان معاً، بعد ذلك قومي بتصفية الخليط للتخلص من حبيبات البن نهائياً، حتى لا تلتصق بالشعر.
- ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان على الخليط السابق، ثم تضاف ملعقة كبيرة من الكاكاو البنى الفاتح.
- قومي بخلط جميع المكونات السابقة، حتى تمام الذوبان، ثم قومي بوضع 2 ملعقة من الحنة الطبيعية، وقومي بتقليب المكونات حتى تمتزج ويكون قوامها متوسط.
- بعد ذلك تغطى الوصفة السابقة جيداً بغطاء محكم، وتترك لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تختمر.
- بعد ذلك قومي بإضافة عصير ليمونة إلى الوصفة السابقة، ثم توضع على الشعر.
- يقسم الشعر إلى أجزاء متساوية ويوضع عليها الصبغة الطبيعية من الجذور إلى الأطراف وتترك لمدة 3 ساعات، ثم قومي بغسل الشعر بالطريقة الطبيعية باستخدام الماء و الشامبو والبلسم، و شطفه جيداً للتخلص من أي بقايا الحنة تماماً.