طريقة صبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية من مطبخك

صبغ الشعر باللون البنى تعشق الكثير من السيدات تغيرات لون الشعر لأكثر من مرة، كتغير وتجديد في المظهر أو لتغطية الشعر الأبيض، ولكن يحذر الأطباء وخبراء العناية بالشعر من استخدام الصبغات التي تحتوي على كيماويات على الشعر، لما لها من مخاطر عديدة تتسبب في الكثير من المشكلات للشعر، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنقدم لكي أفضل طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البنى.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من القرنفل

كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة من البن

ملعقة كبيرة نسكافيه

ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية

عصير ليمونه

طريقة إعداد صبغة الشعر باللون البني

لإعداد صبغة الشعر الطبيعية باللون البنى، سنقوم باستخدام المكونات السابقة التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة و المغذية للشعر، بالإضافة إلى إنها تضفي على الشعر اللون البنى اللامع، وتقضى على الشعر الأبيض بصورة كبيرة، و لتحضير الصبغة كل ما عليك هو :