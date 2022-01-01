بسكويت الثلاجة السريع لأفضل فطار خفيف في 10 دقائق

يعتبر بسكويت الثلاجة من أكثر أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الجيد كما أنها مختلفة في طريقة التحضير عن البسكويت العادي، فترغب كل أم في أن تقدم لأفراد أسرتها وصفات جديدة وبمذاق شهي وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير بسكويت الثلاجة.

تحضير بسكويت الثلاجة

يتم تحضير بسكويت الثلاجة بمقادير بسيطة وسهلة وجميعها متوفرة في المطبخ وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الثلاجة.

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كأسان من السكر الأبيض الناعم. كأس ونصف من السمن أي نوع. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة من الفانيليا السائلة. كمية قليلة من اللبن.

سكر ناعم. مكسرات حسب الرغبة

مكونات بسكويت الثلاجةمقادير تزيين الوجهتحضير بسكويت الثلاجة في البيت

يتم تحضير بسكويت الثلاجة بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الثلاجة.

يتم الحصول على العجان الكهربائي ويتم وضع فيه كلًا من السمن ويتم الخلط لحين أن يتغير لونها إلى اللون الأبيض وبعد ذلك يتم إضافة السكر مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم خليط هش. بعد ذلك يتم خلط البيض مع الفانيليا ثم يتم إضافته إلى السكر والسمنة مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم الحصول على إناء أخر ويتم نخل فيه الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا ويتم تقليب المقادير مع بعضها البعض. يتم إضافة خليط الدقيق إلى الخليط السابق بصورة تدريجية مع التقليب. يتم الاستمرار في العجن ثم يتم إضافة اللبن. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة في شكل أسطوانات ثم يتم لف كل واحدة بورق الزبدة ثم يتم نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة أربعة ساعات قبل أن يتم تقطيعها. يتم بعد ذلك نزع الورق عن العجينة ثم يتم تقطيعها بالسكين الحاد إلى شرائح ثم يتم رص شرائح البسكويت في صينية. يتم تشغيل الفرن ويتم تثبيت الرف الأوسط ويتم تركه لحين أن يسخن قبل إدخال العجينة إلى الفرن. يتم إدخال الصينية أو الصاج إلى الفرن وتركها لحين أن ينضج الفرن ثم بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن ورشه بالسكر على الوجه ويتم تقديمه.

طريقة تحضير بسكويت الثلاجة