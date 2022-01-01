وشك هاينور.. ماسك القهوة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط لن تصدقي جمال بشرتك

تحظى أقنعة القهوة بشعبية كبيرة بسبب فوائدها العديدة ورخص سعرها وسهولة استخدامها، فالقهوة تعمل كمقشر طبيعي، وهي مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة، حيث يمكن لأقنعة القهوة أن تزيد نضارة البشرة في فترة زمنية قصيرة، كما أنها تبيض لون البشرة وتنظم التمثيل الغذائي للدهون في الوجه، وتزيل الجفاف، لذا فإن البحث عن ماسك القهوة لتفتيح البشرة لم يأتي من فراغ.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

القهوة هي المكون الرئيسي في أي قناع للبشرة، وللحصول على التأثير المطلوب، عليك اختيار نوع بشرتك، فكل بشرة لها مكون إضافي مع القهوة.

إذا كانت بشرتك جافة وحساسة، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو القشدة الحامضة إلى القهوة المطحونة.

للبشرة الدهنية، يمكنكِ استخدام ملعقة من الزبادي أو اللبن الطبيعي.

للبشرة العادية أو المختلطة، يمكنكِ إضافة ماء الورد مع تفل القهوة المستعملة حتى تصبح ناعمة.

ضعي المزيج الناتج على بشرة سبق تنظيفها واتركيه لمدة 3-5 دقائق، ثم قومي بعمل حركات التدليك الخفيفة أثناء وضع القناع على تحسين الدورة الدموية، ثم قومي بشطف مزيج القهوة بالماء البارد.

كيف اسوي مقشر القهوة في البيت

يمكن تحضير قناع مقشر القهوة لجميع أنواع البشرة وإليكِ الطريقة:

أضيفي ملعقة من الزبادي حسب نوع بشرتك، وبضع ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان إلى القهوة المطحونة.

امزجي جيدًا ودلكي وجهك بالمزيج لمدة 2-3 دقائق.

يمكنك ترك القناع على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء البارد.

هذا القناع ينظف البشرة بلطف ويرطبها.

ماسك تفل القهوة لتفتيح البشرة

لهذا القناع فوائد عديدة وله نتائج فورية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع وأيضاً إزالة التجاعيد، والمكونات سهلة وبسيطة، والطريقة كالتالي:

احضري ملعقة صغيرة من البن المطحون ناعماً والمستعمل في القهوة مسبقاً.

قومي بطحن القليل من قشور البرتقال، وأضيفي ملعقة صغيرة للقهوة.

خففي الخليط السابق بكمية صغيرة من الماء المغلي حتى يتم الحصول على كتلة سميكة.

ضعي القليل من خل التفاح لو كانت بشرتك دهنية وغير حساسة، أما في حال البشرة الحساسة فلا يوضع نهائياًَ.

يترك ماسك القهوة لتفتيح البشرة على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة ولا تزيد عن نصف ساعة ثم يشطف جيداً بالماء البارد.