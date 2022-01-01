طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر في البيت أطعم وأحلى من الجاهزة.. جربيها وأسرتك لن تطلب غيرها

طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر، هي كل ما يبحث عنه الأمهات لتلبية رغبة أولادهم والاسرة بصفة عامة في ليالي الشتاء الباردة التي تحتاج إلى كوب شاي مع القرص اللذيذة التي تبعث لهم الحرارة والطاقة اللازمة للجسم حيث انها تتميز بسهولة تحضيرها ولا تستهلك كثيرا من الوقت لذلك قد نتعرف معكم عن مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها بالمقادير المضبوطة.
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طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر
هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها متوفرة وفي متناول الجميع وعرفت منذ زمن بعيد وكانت تعتبر وجبة أفطار أساسية للأطفال أثناء نزولهم للمدارس، ومكوناتها تتمثل في الاتى.
- كيلو من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السمن.
- كوب ونصف ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كيس فانيليا.
- كمية مناسبة من السمسم.
يتم عمل القرص اللذيذة في أقل وقت ممكن وتكاليف قليلة وقيمة غذائية عالية حيث أن هذه الوصفة تحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، وتتمثل خطوات تحضيرها في كلا من:
- نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر وإضافة السكر ونقلب المكونات الجافة جيدا ثم يتم قسمها نصفين.
- نأخذ منها القسم الأول ثم نضيف عليه الماء الدافئ والخميرة ويتم العجن جيدا ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ لترتاح.
- ثم نضع القسم الثاني على العجين مع الزيت والسمن والفانيليا ويتم العجين من جديد حتى تصبح عجينة متماسكة.
- تقطع العجينة الي كرات صغيرة الحجم وترص وتغطي بقطعة من القماش حتى يتم التخمير.
- في هذه الخطوة نقوم بوضع ملعقة صغيرة من السكر داخل كل كرة ويتم غلقها من جديد وذلك على حسب الرغبة بل من الممكن الاستغناء عن هذه الرغبة.
- نترك القرص في مكان دافئ حتى تختمر تماما وقبل دخول القرص الفرن يتم الضغط عليها قليلا.
- قبل دخول القرص الفرن يرش عليها مقدار كافي من السمسم.
- ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- يمكنك حشو القرص بحشوات مختلفة منها العجوة أو الملبن أو المكسرات أو ساده على حسب الرغبة وبالف هنا.
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طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر، هي كل ما يبحث عنه الأمهات لتلبية رغبة أولادهم والاسرة بصفة عامة في ليالي الشتاء الباردة التي تحتاج إلى كوب شاي مع القرص اللذيذة التي تبعث لهم الحرارة والطاقة اللازمة للجسم حيث انها تتميز بسهولة تحضيرها ولا تستهلك كثيرا من الوقت لذلك قد نتعرف معكم عن مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها بالمقادير المضبوطة.
طريقة عمل كريم النشا والليمون المذهل في تبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد
طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر
هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها متوفرة وفي متناول الجميع وعرفت منذ زمن بعيد وكانت تعتبر وجبة أفطار أساسية للأطفال أثناء نزولهم للمدارس، ومكوناتها تتمثل في الاتى.
- كيلو من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السمن.
- كوب ونصف ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كيس فانيليا.
- كمية مناسبة من السمسم.
يتم عمل القرص اللذيذة في أقل وقت ممكن وتكاليف قليلة وقيمة غذائية عالية حيث أن هذه الوصفة تحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، وتتمثل خطوات تحضيرها في كلا من:
- نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر وإضافة السكر ونقلب المكونات الجافة جيدا ثم يتم قسمها نصفين.
- نأخذ منها القسم الأول ثم نضيف عليه الماء الدافئ والخميرة ويتم العجن جيدا ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ لترتاح.
- ثم نضع القسم الثاني على العجين مع الزيت والسمن والفانيليا ويتم العجين من جديد حتى تصبح عجينة متماسكة.
- تقطع العجينة الي كرات صغيرة الحجم وترص وتغطي بقطعة من القماش حتى يتم التخمير.
- في هذه الخطوة نقوم بوضع ملعقة صغيرة من السكر داخل كل كرة ويتم غلقها من جديد وذلك على حسب الرغبة بل من الممكن الاستغناء عن هذه الرغبة.
- نترك القرص في مكان دافئ حتى تختمر تماما وقبل دخول القرص الفرن يتم الضغط عليها قليلا.
- قبل دخول القرص الفرن يرش عليها مقدار كافي من السمسم.
- ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- يمكنك حشو القرص بحشوات مختلفة منها العجوة أو الملبن أو المكسرات أو ساده على حسب الرغبة وبالف هنا.