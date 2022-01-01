طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر في البيت أطعم وأحلى من الجاهزة.. جربيها وأسرتك لن تطلب غيرها

طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر، هي كل ما يبحث عنه الأمهات لتلبية رغبة أولادهم والاسرة بصفة عامة في ليالي الشتاء الباردة التي تحتاج إلى كوب شاي مع القرص اللذيذة التي تبعث لهم الحرارة والطاقة اللازمة للجسم حيث انها تتميز بسهولة تحضيرها ولا تستهلك كثيرا من الوقت لذلك قد نتعرف معكم عن مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها بالمقادير المضبوطة.

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هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها متوفرة وفي متناول الجميع وعرفت منذ زمن بعيد وكانت تعتبر وجبة أفطار أساسية للأطفال أثناء نزولهم للمدارس، ومكوناتها تتمثل في الاتى.

كيلو من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمن.

كوب ونصف ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

كيس فانيليا.

كمية مناسبة من السمسم.

يتم عمل القرص اللذيذة في أقل وقت ممكن وتكاليف قليلة وقيمة غذائية عالية حيث أن هذه الوصفة تحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، وتتمثل خطوات تحضيرها في كلا من: