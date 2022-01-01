طريقة تحضير سيريلاك الأطفال في المنزل صحي ومفيد ولذيذ

يعتبر السيريلاك من المكملات الغذائية المهمة للطفل فيحتوي على كم كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف، فيحتاج الطفل إلى السيريلاك بصورة دائمة بالتحديد في فترة النمو وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير سيريلاك الأطفال في المنزل.

طريقة تحضير السيريلاك مع المياه للرضع

يتم تحضير السيريلاك مع المياه الرضع بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الطريقة.

يتم غلي المياه الفاتر لمدة خمسة دقائق قبل أن يتم إضافة السيريلاك. يتم تركه المياه لحين أن تبرد ثم يتم وضعها على السيريلاك مع الاستمرار في التقليب لحين أن يمتزج الخليط وتركه لحين أن يبرد ثم يتم تقديمه إلى الطفل.

يمكن أن يتم استخدام الحليب الصناعي أو حليب الأم من أجل تخفيف السيريلاك. من الأفضل ألا يتم تقديم الحليب عادي إلى الطفل إلا أن بعد يصل إلى العام وذلك لأن الحليب من الأطعمة الصعبة بالنسبة للطفل وذلك لأنه يحتوي على دهون مشبعة.

طريقة تحضير السيريلاك مع الحليب للرضعطريقة تحضير السيريلاك مع العصير

هناك الكثير من الأمهات التي ترغب في تحسين مذاق السيريلاك للطفل لذلك يمكن إضافة عصير البرتقال إلى السيريلاك وذلك بعد أن يصل الطفل إلى عمر العام.

طريقة تحضير سيريلاك الأرز

إليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير سيريلاك الأرز:

ملعقتان كبيرتان من سيريلاك الأرز. نصف كأس من المياه. ثمرة من الفاكهة كالموز. يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم وضع ملعقتين من السيريلاك ثم يتم وضع الإناء على النار الهادئة. الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح القوام ثقيل. بعد ذلك يتم وضع قطع الفاكهة على السيريلاك ثم يتم هرس كافة المقادير في الخلاط وتقديمها في الحال.

طريقة أخرى لتحضير سيريلاك الأرز

إليكم في السطور الآتية المقادير المطلوبة لتحضير سيريلاك الأرز:

ملعقتان من سيريلاك الأرز. نصف كأس من المياه. ملعقة كبيرة من الزبيب. ملعقتان من الحليب.

بتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم السيريلاك والزبيب ويتم وضع الإناء على النار مع التقليب. بعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم يتم رفع الإناء على النار مع التقليب لمدة دقيقة. يتم هرس السيريلاك في الخلاط لحين أن يتشكل لديكم خليط ناعم ثم يتم تقديمه إلى الطفل.

طريقة التحضير