اصنعي بنفسك ماسك لبان الذكر الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر ماسك لبان الذكر من أقوى الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة بشكل فوري وسريع، كما يعمل على علاج الندبات التي تظهر على الوجه بسبب حبوب الشباب والبثور، وكذلك يعمل على غلق جميع المسام الواسعة التي تسبب تراكم الجراثيم والفطريات والبكتيريا داخلها، وطريقة إعداد هذا الماسك في المنزل بسيطة جدًا ولا تحتاج إلى أي مجهود، كما أن تكلفتها بسيطة قليلة جدًا لأن مكونها الأساسي متوفر ورخيص الثمن، كما أن هذا الماسك لا يحتوي على مركبات كيميائية تؤذي البشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وينصح أغلب المتخصصين في مجال التجميل باستخدامه لأنه يساعد البشرة على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة وشباب دائمًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك لبان الذكر الرائع في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد.

مكونات ماسك لبان الذكر

يحتوي هذا الماسك على مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يلي:-

٣ ملاعق من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك لبان الذكر الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بوضع لبان الذكر في الماء المغلي المنقوع، ثم نتركه لمدة ليلة كاملة. نحضر وعاء ونصفي داخله لبان الذكر من الشوائب، ثم نقوم بوضعه في زجاجة فارغة لحين الاستخدام. نقوم بمسح البشرة يومياً بالماسك، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج.

فوائد لبان الذكر للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الماسك للبشرة وهى كالتالي:-