اصنعي بنفسك فطائر الجبنة المقلية في البيت بطريقة سهلة.. طعم ورائحة وأيضا سرعة في التجهيز روعة

فطائر الجبنة المقلية في البيت، فطائر الجبنة المقلية نوع من أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار فهي تعتبر من الوجبات الخفيفة للفطار أو العشاء فهي لها قيمة غذائية عالية فقد تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط ولهذا ترغب الأمهات معرفة عملها في المنزل لسلامة وصحة الأسرة وضمان نظافة المكونات لهذا السبب قد نوضح لكم من خلال السطور القادمة مكونات وطريقة تحضير الفطائر الشهية.

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نعد لكم الآن المكونات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ينتج عنها ألذ فطائر الجبنة المقلية المكونات تتمثل في الآتي:

المكونات

ربع كيلو من الدقيق المنخول الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب كبير من الماء.

مقدار مناسب الكمية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر أو أي نوع ترغبه.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

زيت نباتي للقلي.

إليكم الآن بخطوات بسيطة وسهلة أحلى وألذ فطائر جبنة مقلية بدون استهلاك وقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: