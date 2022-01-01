اصنعي بنفسك فطائر الجبنة المقلية في البيت بطريقة سهلة.. طعم ورائحة وأيضا سرعة في التجهيز روعة

فطائر الجبنة المقلية في البيت، فطائر الجبنة المقلية نوع من أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار فهي تعتبر من الوجبات الخفيفة للفطار أو العشاء فهي لها قيمة غذائية عالية فقد تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط ولهذا ترغب الأمهات معرفة عملها في المنزل لسلامة وصحة الأسرة وضمان نظافة المكونات لهذا السبب قد نوضح لكم من خلال السطور القادمة مكونات وطريقة تحضير الفطائر الشهية.
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طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية
نعد لكم الآن المكونات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ينتج عنها ألذ فطائر الجبنة المقلية المكونات تتمثل في الآتي:
المكونات
- ربع كيلو من الدقيق المنخول الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب كبير من الماء.
- مقدار مناسب الكمية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر أو أي نوع ترغبه.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- زيت نباتي للقلي.
إليكم الآن بخطوات بسيطة وسهلة أحلى وألذ فطائر جبنة مقلية بدون استهلاك وقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والزبدة المذابة ويتم خلطهم جيدا.
- ثم يتم إضافة الماء تدريجيا ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة.
- يتم تغطية العجين بكيس من البلاستيك في مكان دافئ ونتركها لترتاح لمدّة نصف ساعة.
- ثم نفرد العجينة على سطح صلب ومستوى مرشوش بالقليل من الدقيق بالنشابة طبقة رقيقة.
- ثم بكوب نرسم دوائر بفوهة الكوب ثم نلم الجزء الباقي من العجين ونكرر نفس الدوائر.
- ثم بعد ذلك نضع فوق كل دائرة من الفطائر القليل من الجبن والزعتر ثم نضع طبقة أخري من الفطائر ويتم تقفيل الفطيرة من الجوانب باستخدام الشوكة.
- ثم نكرر نفس الخطوات تنتهي الكمية.
- ثم بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونبدأ في قلى الفطائر حتى تكتسب اللون الذهبي وتقلب على الجهة الأخرى لكي نحصل على اللون الذهبي.
- من الممكن أيضا وضع الفطائر في الفرن على درجة حرارة 180 درجة سوف نصل إلى نفس النتيجة.
- ثم نرفع الفطائر من المقلاة ونضعها على مناديل المطبخ حتى تصفي أي زيوت.
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فطائر الجبنة المقلية في البيت، فطائر الجبنة المقلية نوع من أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار فهي تعتبر من الوجبات الخفيفة للفطار أو العشاء فهي لها قيمة غذائية عالية فقد تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط ولهذا ترغب الأمهات معرفة عملها في المنزل لسلامة وصحة الأسرة وضمان نظافة المكونات لهذا السبب قد نوضح لكم من خلال السطور القادمة مكونات وطريقة تحضير الفطائر الشهية.
طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر في البيت أطعم وأحلى من الجاهزة.. جربيها وأسرتك لن تطلب غيرها
طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية
نعد لكم الآن المكونات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ينتج عنها ألذ فطائر الجبنة المقلية المكونات تتمثل في الآتي:
المكونات
- ربع كيلو من الدقيق المنخول الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب كبير من الماء.
- مقدار مناسب الكمية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر أو أي نوع ترغبه.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- زيت نباتي للقلي.
إليكم الآن بخطوات بسيطة وسهلة أحلى وألذ فطائر جبنة مقلية بدون استهلاك وقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والزبدة المذابة ويتم خلطهم جيدا.
- ثم يتم إضافة الماء تدريجيا ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة.
- يتم تغطية العجين بكيس من البلاستيك في مكان دافئ ونتركها لترتاح لمدّة نصف ساعة.
- ثم نفرد العجينة على سطح صلب ومستوى مرشوش بالقليل من الدقيق بالنشابة طبقة رقيقة.
- ثم بكوب نرسم دوائر بفوهة الكوب ثم نلم الجزء الباقي من العجين ونكرر نفس الدوائر.
- ثم بعد ذلك نضع فوق كل دائرة من الفطائر القليل من الجبن والزعتر ثم نضع طبقة أخري من الفطائر ويتم تقفيل الفطيرة من الجوانب باستخدام الشوكة.
- ثم نكرر نفس الخطوات تنتهي الكمية.
- ثم بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونبدأ في قلى الفطائر حتى تكتسب اللون الذهبي وتقلب على الجهة الأخرى لكي نحصل على اللون الذهبي.
- من الممكن أيضا وضع الفطائر في الفرن على درجة حرارة 180 درجة سوف نصل إلى نفس النتيجة.
- ثم نرفع الفطائر من المقلاة ونضعها على مناديل المطبخ حتى تصفي أي زيوت.