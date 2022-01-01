الوصفة الهندية.. صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود وصفة سحرية لفرد الشعر وتكثيفه والتخلص من الشيب

إن الوصول للشعر الداكن الأسود اللامع دون أن يتم استخدام مواد كيميائية لها آثار جانبية على الشعر، حيث نجد أن استخدام النشا والحجر الأسود على الشعر له الكثير من الفوائد الصحية على الشعر بجانب الحصول على اللون الأسود الداكن، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بعرض طريقة صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود داخل هذا المقال بشكل مفصل.

صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود

إن الوصول إلى اللون الأسود الداكن بالشكل الأمثل عن طريق استخدام النشا والحجر الأسود يعتمد على حسب التزامنا الكامل بالمكونات خطوات التحضير الآتي ذكرها:

المكونات

كوب من الحناء السوداء.

2 كوب من المياه.

نصف كوب من النشا.

حجر أسود مطحون.

نقوم في البداية بوضع الحجر الأسود المطحون على النار بدرجة حرارة متوسطة، لكي يتم غليانه، وبعدها يترك حتى يبرد بعض الشيء.

ومن ثم تأتي خطوة إضافة النشا والحناء السوداء معًا داخل إناء صغير، ومن ثم نقوم بخلطهما جيدًا.

وبعدها نقوم بوضع مياه الحجر الأسود مع خليط النشا والحناء السوداء، وذلك مع التقليب بشكل مستمر، حتى نتحصل على قوام متماسك بعض الشيء.

ومن خلال استخدام مشط، وذلك بهدف تقسيم الشعر لأربع أجزاء.

ثم تأتي خطوة وضع خليط النشا والحجر الأسود على الشعر، ومن ثم نقوم بتوزيع الخليط على كل أجزاء الشعر.

فيجب أن نقوم بترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 ساعات، ويفضل استعمال غطاء للشعر.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ، ولا يجب أن نقوم بغسل الشعر بالشامبو، وسوف نلاحظ أن الشعر قد حصل على اللون الأسود الداكن بعد إتمام هذه الطريقة.

طريقة عمل الحنة بالحجر الأسود للشعرفوائد الحناء والحجر الأسود للشعر

وسوف نلاحظ أن المكونات الطبيعية بهذه الطريقة لديها دورًا كبيرًا زيادة معدلات النمو بالشعر والمحافظة على لمعانه ونضارته بصورة كبيرة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل وواضح عن كل ما يدور حول طريقة صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود، حيث اكتشفنا أن هذه الطريقة لديها دورًا كبيرًا إعطاء الشعر درجة من اللون الأسود اللامع دون استخدام صبغات كيميائية، فهناك فئة كبيرة من المتخصصين في العناية بالشعر ينصحون بإتمام هذه الطريقة للتخلص من آثار تقدم العمر أو الشيب.