أقوى وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور دون ألم

يبحث العديد من الأشخاص من مناطق مختلفة عن طرق مختلفة لصنع تركيبة الفازلين لإزالة الشعر من الجذور في أقصر وقت وبأقل تكلفة. الفازلين من المكونات الطبيعية التي يحتاجها الكثير من الناس في مختلف الأعمار، كما أنه يعتبر من أفضل المكونات، فهو لا يحتوي على أحد المواد الكيميائية التي تسبب تصلب الجلد وأمراض أخرى مختلفة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على عن أهم تفاصيل صنع وصفات الفازلين بدون مجهود في المنزل وبأقل تكلفة.

تعتبر هذه الوصفة من أروع الوصفات التي يجب اتباعها، لأنها تعتبر من الوصفات الطبيعية المستخلصة من مواد طبيعية، وتتميز بأنها لا تحتاج إلي العديد المكونات. أهم المكونات التي نحتاجها في هذه الوصفة هي كالتالي:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبيعي.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقتان من النشا.

كمية معتدلة من دقيق الحمص.

كيفية تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

تحتاج في هذه الوصفة إلى بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن للجميع القيام بها، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

ضعي جميع المكونات في طبق متوسط

استمر في تقليب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا جدًا.

ضعي التركيبة في الثلاجة لمدة 12 إلى 14 ساعة، ثم ضعيها على الجلد.

بعد الدورة الشهرية اخرجي الوصفة من الثلاجة.

ضعي المزيج مباشرة على الجلد في الاتجاه المعاكس للشعر.

اتركي الخليط على الجلد حتى يجف تماما.

ثم يفرك الجلد جيداً.

اغسل البشرة جيدا بالماء والصابون.

إضافة نوع خاص من المرطبات للبشرة لتقويتها

أولاً: تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات لاحتوائها على الفازلين الذي يساعد على ترطيب البشرة.

ثانياً: يحتوي على ملح يساعد على تقشير البشرة وتجديدها.

ثالثا: يعتبر الفازلين من افضل واحد من أفضل الأنواع التي يمكن وضعها كمكون أساسي الكثير من الوصفات حيث أنه يعتبر من المكونات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الشعر من الجذور دون الشعور بألم.

أفضل طريقة لاستخدام الوصفات بشكل صحيح